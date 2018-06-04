150 творческих коллективов поздравят с Днем России на Бирюзовой Катуни

Традиционный фестиваль «День России на Бирюзовой Катуни» пройдет с 8 по 12 июня в Алтайском крае. Участниками мероприятия всероссийского уровня станут порядка 150 творческих коллективов, этнокультурных объединений, солистов и народных ремесленников. Они съедутся на Алтай из разных регионов России и Казахстана.

Стали известны и имена почетных гостей – это участница пятого сезона шоу «Голос» на «Первом канале» Луиза Имангулова и этноджазовая группа «Якруна».

Все, кто приедет на Бирюзовую Катунь в дни праздника, смогут услышать выступление ансамбля виртуозов алтайского горлового пения «АлтайКАЙ»(Республика Алтай), увидеть номера одного из лучших мировых коллективов, исполняющих традиционную казачью песню «Казачий Кругъ» (Москва), фольклорного ансамбля «Воля» из Воронежа, столичную этническую группу «ЭтносфеРа» и многое другое. А 42 мастера из различных регионов представят свои работы традиционных видов декоративно-прикладного искусства.