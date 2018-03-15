16,3 тыс. жителей Алтайского края выбрали избирательный участок на портале Госуслуг

mavit
Автор: mavit Март 15, 2018 05:45

16,3 тыс. жителей Алтайского края выбрали избирательный участок на портале Госуслуг

16,3 тыс. жителей Алтайского края выбрали избирательный участок на портале Госуслуг

В Алтайском крае более 16,3 тыс. человек выбрали через портал Госуслуг участок для голосования  на выборах президента РФ. По этому числу наш регион на третьем месте в Сибири и на 19-м в России.

В этом году впервые в истории страны россияне могли выбрать участок для голосования  на выборах президента через интернет. Нововведение придумали для тех, кто хочет голосовать по месту нахождения, а не по месту регистрации. Всего в России через портал Госуслуг было подано 1,55 млн заявлений.

В феврале и марте услуга по выбору участка для голосования на портале Госуслуг была одной из самых популярных. Такое заявление можно было подать лишь раз во время предвыборной кампании, сообщает управление связи и массовых коммуникаций Алтайского края. 

Фото: inform22.ru.

 

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mavit
Автор: mavit Март 15, 2018 05:45
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