16 театров страны соберутся на фестивале в Алтайском крае

В Алтайском крае осенью 2018 года пройдет крупный фестиваль, в котором примут участие 16 театров страны. Они покажут спектакли разных жанров и форматов: комедия, фантастический детектив, психологический триллер, судебная исповедь, фарс, опера, балет танцы на льду.
III Всероссийский молодежный театральный фестиваль имени Валерия Золотухина пройдет с 25 по 30 сентября. Приедут театры из Москвы и Санкт-Петербурга, разных регионов страны, например, Татарстана, Удмуртии, Карелии, Ханты-Мансийского автономного округа, Якутии, Новосибирской и Кемеровской областей, рассказывают в Молодежном театре Алтая им. В. Золотухина (МТА).
Показы состоятся в МТА, Алтайском краевом театре драмы им. В. Шукшина и Алтайском государственном театре музыкальной комедии.
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