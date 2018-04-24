20 апреля в Алтайском крае наступит «Библионочь»

20 апреля краевые, городские и сельские библиотеки Алтайского края примут участие во Всероссийской культурной акции «Библионочь». Посетителей ожидает множество интересных акций, кветов, игр и иных мероприятий.

Так, гости Алтайской краевой универсальной научной библиотеки имени Шишкова окунутся в уникальный микс эпох: литература и интересные изобретения, музыка и интеллектуальные игры, костюмированные и театрализованные шоу покажут 130 лет истории – от царской до современной России. Юные гости краевой детской библиотеки имени Надежды Крупской смогут попробовать себя в роли кукловодов и бутафоров.

Специалисты отмечают, что год от года всероссийская культурная акция в крае становится все более масштабным событием. Например, в прошлом году в числе ее участников было 220 алтайских библиотек, а в этом году – уже 251.

Программа «Библионочи-2018» в Шишковке:

Гаражъ

17.00 Выставка ретро-автомобилей от Краевого дворца творчества детей и молодежи

17.30 Выставка изданий на автомобильную тематику. Дефиле от театра моды «Ярославна» – показ коллекции «Скорость». Фотосессия с моделями

18.00 Открытие «Библионочи-2018», крыльцо библиотеки

1 этаж

Правое крыло

18.15 – 21.15 Билетная касса (оформление электронных читательских билетов с уникальным дизайном, по итогам акции по номерам билетов – розыгрыш призов. Внимание: просим захватить паспорт!)

18.15 – 21.00 Буфетъ

Центр

18.15 – 21.30 Канцелярiя (встреча гостей, помощь в навигации по историческим эпохам и их наполнению)

Левое крыло

18.15 – 21.30 Фотозона «Карета»

18.15 – 21.30 Книги въ даръ (просим поддержать историческую традицию дарить библиотеке книги и навсегда войти в историю культуры Алтайского края в качестве благотворителя)

21.30 Розыгрыш билетов в театры среди новых читателей библиотеки и финальный концерт от группы «Горизонталь» и примы Алтайского театра музыкальной комедии Виктории Гальцевой

2 этаж

Правое крыло

18.15 – 21.30 Мастеровая слобода (мастер- классы: гончарный от мастера Олега Трухина, энкаустика от мастера Валерия Кукуева, домовая роспись от мастера Ирины Белоус, ткачество от мастера Татьяны Боровцовой, изготовление тряпичной куклы от мастера Яны Щетининой, вышивка лентами от мастера Елены Марьиной, рисование кофе от мастера Елены Кривошеевой)

18.15 – 21.30 Кинотеатр «Иллюзiон» (каждые полчаса показ диафильмов, мультфильмов и рассказ о том, как менялось кино с конца XIX века по настоящее время)

Центральный зал

18.15 – 21.30 «Мастеровая слобода» (мастер-классы: скрапбукинг «Поздравительная открытка» от преподавателей Новоалтайского художественного училища, по робототехнике – от педагогов ассоциации «Образовательная робототехника в Алтайском крае», по скорочтению – от «Школы скорочтения и развития интеллекта IQ007»)

18.15 – 21.30 Горнозаводская библiотека (экскурсии в книгохранилище к привидению Горного Инженера, отправление каждые 15 минут. Внимание: на экскурсии приглашаются заранее зарегистрированные гости)

Левое крыло

18.15 – 21.30 Городской банкъ (финансово-экономические квесты)

18.15– 21.30 Кружечный Дворъ (прохладительные напитки от «Барнаульского пивоваренного завода» за правильный ответ на вопрос викторины), холл

3 этаж

Правое крыло

18.15 – 21.30 Общество «Алтай-Японiя» (мастер-классы по манге и каллиграфии, чайная церемония, продажа японского чая, игра в Го, выставка изданий, посвященных Японии)

18.15 – 21.00 Буфетъ

Центральный зал – Городской садъ

18.15 – 18.30 Гастролеры из Японiи (показательные выступления клуба «Сингитай»)

18.30 – 19.00 Гастролеры из Японiи (показательные выступления мастера меча Виталия Шатькова)

19.00– 19.15 Гастролеры из Японiи (показательные выступления клуба «Сетокан»)

19.30 – 20.00 Народныя гулянiя (русские народные игры и забавы от фольклорного ансамбля «Стрела»)

20.00 – 21.30 Свѣтскiй раутъ (выступления и мастер- классы от студии старинного танца «Северная сторона», выступления молодых поэтов и портреты от молодых художников из Новоалтайского художественного училища)

Левое крыло

18.15 – 21.30 Типографiя (мастер-класс по писанию пером от мастера каллиграфии Татьяны Голубевой), холл

18.30 – 21.30 Народный Домъ (большой концерт: ансамбль «Парафраз», аккордеонист Артур Верхотурцев, группа «Горизонталь», театральная студия «Ювент», «Театральный центр» АГИК, Лариса Рычагова (классический вокал), Карина Шаноева победительница проекта «Поверь в себя!»)

18.30 – 20.30 Городской архивъ (мастер-класс по созданию генеалогического древа от специалистов Государственного архива Алтайского края, начало в 18.30 и 19.30), выставочный зал

20.30 – 21.30 Выставка «Драгоценные наши автографы»: более 400 изданий с автографами писателей – от старинных до современных (экскурсии каждые 15 минут)

4 этаж

Правое крыло

18.15 – 21.30 Кружечный Дворъ (прохладительные напитки от «Барнаульского пивоваренного завода» за прочтение отрывка из любого литературного произведения), холл

18.30 – 21.30 Горнозаводская контора (история Барнаула как горнозаводского города: экспонаты, макеты и чертежи различных изобретений, книжная выставка и викторины по данной тематике, розыгрыш импровизированных авторских свидетельств за сборку самой аутентичной модели паровой машины Ползунова из конструктора «Лего» и проведение патентного поиска по железнодорожной теме; интеллектуальная настольная игра «Горнозаводская история Алтая»; лекция специалиста в области истории цветной металлургии, доктора исторических наук Виталия Ведерникова о принципах работы доменных печей на сереброплавильных заводах Алтая).

Центральный зал

18.15 – 21.30 Игорный Домъ (настольные игры от компании «Мосигра»)

Левое крыло

18.30– 21.30 Общественная библiотека (викторины, экскурсии по библиотеке начала XX века, вечер «Красных косынок»)

18.30 – 21.30 Музыкальный салонъ (музыка разных эпох и стран на виниловых пластинках, за диджейским пультом языковой ассистент Франсуа Робик (Франция) и лектор DAAD Димитри Кренц (Германия); тематические викторины)

Сводный план мероприятий муниципальных библиотек по проведению Всероссийской акции «Библионочь-2018» можно найти на сайте АКУНБ.