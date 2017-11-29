26 ноября церковь чтит память Иоанна Златоуста

Святой Иоанн Златоуст родился 344-354 годах в Сирии. Людей восхищало, что Иоанн проповедовал без конспектов, как мы говорим, без бумажки. Его слова шли от сердца и нравоучения имели мощную энергетику, попадали точно в цель. Высказывания записывали, цитировали, читали и обсуждали. Люди в церковь стекались толпами.

По легенде, вначале проповеди Иоанна были не всегда понятны для малограмотных или не очень образованных слушателей. Как-то женщина, не понимая сказанного, воскликнула: «Духовный учитель, а лучше назову Иоанн Златоустый, колодезь святого твоего учения глубок, а вервия ума нашего коротки и не могут достичь глубины его».

И раздались возгласы из народа: «Сам Бог устами женщины дал сие наименование Иоанну; пусть же он с сего времени называется Златоустый».

Церковь сохранила это имя за Иоанном. Посмотрим, как критично Иоанн воспринял это: он рассудил, что люди правы. Этот мудрец, святой человек с тех пор старался говорить просто и понятно, не украшать свою беседу изощренным красноречием.

Потрясает короткое высказывание Иоанна Златоуста о недостойном поведении народа, которое его расстроило. А произошло все перед Пасхой. В среду на страстной неделе налетела буря. Люди бросились в храмы, просили защиты у бога. Когда опасность стихии миновала, народ, забыв обо всем, отправился веселиться в цирке и в театре. В страстную пятницу и субботу? Да. В такие важные дни. Возмущенный до глубины души, святой пастырь в первый день Пасхи обратился к людям:

«Можно ли снести? Можно ли стерпеть? Вам самим жалуюсь на вас».

Так сказал! И сегодня, душа замирает от глубины его мысли. От попадания ее в самое сердце. Представьте, ведь Иоанн был возмущен недостойным поведением, но как сказал об этом! Слова не обидели, не разозлили:

«Вам самим жалуюсь на вас».

Свободное время святой Иоанн проводил в келье. Соблюдал строгий пост. Ограничивал себя во всем. Питался хлебом. Спал мало, и то стоя. В пирах и угощениях не участвовал. Он посвятил всего себя постижению Божественного Писания. Продолжал заниматься составлением понимания посланий святого Апостола Павла. Его икона была у Иоанна Златоуста.

Рассказывают, что как-то служитель Прокл посмотрел в дверную скважину, чтобы узнать, что делает в келье патриарх. Увидел Иоанна пишущим, а какой-то старец что-то говорил ему на ухо. Ту же картину видел Прокл и в течение двух следующих ночей. Наконец, он робко поинтересовался: «Владыка, кто ночью беседует с тобою?» И рассказал, как именно выглядит тот старец, «как на сей иконе». Иоанн понял, что служитель видел самого святого Апостола Павла.

Для больных и неимущих Иоанн Златоуст строил госпитали и приюты, заботился о распространении христианской веры. Он был прямым и честным человеком, напоминал вельможам о их долге перед бедствующим народом. И двор императора во главе с императрицей продолжал изощренную травлю Иоанна. Завистники не могли спокойно смотреть на толпы людей, которые стекались, чтобы услышать Иоанна.

Враги добились от императора ужесточения его ссылки. По пути святой Иоанн Златоуст умер. По преданию, его святые мощи благоухали, и прикосновением к покрывалу гроба, люди излечивались.

Фото: wikimedia.org.