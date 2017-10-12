Любая бумажная работа, так или иначе, походит на самую типовую технологию по подготовке письменной работы. В этом нет ничего сложного и весь процесс следует разбить в несколько этапов:1. Подготовка перед написанием работы;

2. Выделение достаточного количества времени для нахождения и обработки источников информации;

3. Примерное представление, как будет выглядеть готовый текст в конце;

4. Логическое построение всей полученной информации с её оформлением;

5. Дополнительная подготовка перед защитой с повторением всей полученной информации;

6. Непосредственно защита.

Именно поэтому написание магистерской диссертации не является чем-то из разряда вон выходящих. Ведь, как и положено, работа исполнителя начинается с подготовки плана бедующей работы. Это значительно упрощает последующий поиск информации для работы и позволяет понять, что она будет представлять собой уже в конце, перед сдачей работы на проверку.

В любой из моментов работы над диссертацией, в рабочий вариант готового текста можно добавлять изменения, которые придадут работе более целостный вид и смогут устранить бреши в некоторых из пунктов готового текста.

Как только тексту больше не понадобится сбор дополнительной информации, его можно будет разложить по отдельным пунктам, куда будет входить введение, оглавление, источники, использованные в работе, применяемые термины и т.д.

Но как следует понимать, магистерская диссертация требует к себе особого внимания и невозможно отправить её на проверку без дополнительной её рубрикации, при которой происходит разделение частей текста, согласно структуре готовой работы. При этом не обойтись и без графического разделения частей текста с помощью дополнительных заголовков и подзаголовков. И в конце концов, должно произойти окончательно присвоение порядкового номера каждой структурной части.

Само оформление работы не должно вызывать трудностей, ведь происходит по заранее отмеченному плану, куда входят пункты для обязательного выполнения. Без защиты диссертации никак не обойтись, хотя она может отличаться в зависимости от вуза. Вначале может состояться посменный экзамен и лишь после него, защита готовой работы.

Вконтакте Одноклассники Twitter Facebook Google+