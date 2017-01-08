А вы читали эти книги? Самые продаваемые произведения 2016 года

Стала известна десятка самых популярных книг 2016 года. В нее попали как российские, так и зарубежные авторы

Названы книги, которые стали самыми продаваемыми в 2016 году. Рейтинг составлен сервисом Pro-books, автоматизированно обрабатывающим данные 11 крупнейших книжных магазинов.

Какие книги стали самыми продаваемыми в 2016 году?

Г. Д. Робертс. «Шантарам» в 2 тт. — «Азбука-Аттикус», 2015

Д. Мойес. «До встречи с тобой». — «Азбука-Аттикус», 2016

Г. Д. Робертс. «Тень горы». — «Азбука», 2016

Г. Яхина. «Зулейха открывает глаза». — «АСТ», 2015

Д. Мойес. «После тебя». — «Иностранка», 2015

Л. Улицкая. «Лестница Якова». — «АСТ», 2015

Х. Ли. «Убить пересмешника». — «АСТ», 2016

Г. Д. Робертс. «Тень горы». — «Азбука», 2016

Г. Д. Робертс. «Шантарам». — «Азбука-Аттикус», 2015

Б. Акунин. «Вдовий плат». — «АСТ», 2016

Топ-2015

Д. Тартт. «Щегол». — «АСТ», 2014

Б. Акунин. «Бох и Шельма». — «АСТ», 2015

Захар Прилепин. «Обитель». — «АСТ», 2014

Г. Д. Робертс. «Шантарам» в 2 тт. — «Азбука-Аттикус», 2015

С. Лукьяненко. «Шестой дозор». — «АСТ», 2015

Д. Мойес. «До встречи с тобой». — «Азбука-Аттикус», 2016

Э. Л. Джеймс. «На пятьдесят оттенков темнее». — «Эксмо», 2015

Х. Ли. «Убить пересмешника». — «АСТ», 2016

Д. Рубина. «Русская Канарейка. Блудный сын». — «Эксмо», 2014

Т. Устинова. «Чудны дела твои, Господи!». — «Эксмо», 2015