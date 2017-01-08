А вы читали эти книги? Самые продаваемые произведения 2016 года
Стала известна десятка самых популярных книг 2016 года. В нее попали как российские, так и зарубежные авторы
Названы книги, которые стали самыми продаваемыми в 2016 году. Рейтинг составлен сервисом Pro-books, автоматизированно обрабатывающим данные 11 крупнейших книжных магазинов.
Какие книги стали самыми продаваемыми в 2016 году?
Г. Д. Робертс. «Шантарам» в 2 тт. — «Азбука-Аттикус», 2015
Д. Мойес. «До встречи с тобой». — «Азбука-Аттикус», 2016
Г. Д. Робертс. «Тень горы». — «Азбука», 2016
Г. Яхина. «Зулейха открывает глаза». — «АСТ», 2015
Д. Мойес. «После тебя». — «Иностранка», 2015
Л. Улицкая. «Лестница Якова». — «АСТ», 2015
Х. Ли. «Убить пересмешника». — «АСТ», 2016
Г. Д. Робертс. «Тень горы». — «Азбука», 2016
Г. Д. Робертс. «Шантарам». — «Азбука-Аттикус», 2015
Б. Акунин. «Вдовий плат». — «АСТ», 2016
Топ-2015
Д. Тартт. «Щегол». — «АСТ», 2014
Б. Акунин. «Бох и Шельма». — «АСТ», 2015
Захар Прилепин. «Обитель». — «АСТ», 2014
Г. Д. Робертс. «Шантарам» в 2 тт. — «Азбука-Аттикус», 2015
С. Лукьяненко. «Шестой дозор». — «АСТ», 2015
Д. Мойес. «До встречи с тобой». — «Азбука-Аттикус», 2016
Э. Л. Джеймс. «На пятьдесят оттенков темнее». — «Эксмо», 2015
Х. Ли. «Убить пересмешника». — «АСТ», 2016
Д. Рубина. «Русская Канарейка. Блудный сын». — «Эксмо», 2014
Т. Устинова. «Чудны дела твои, Господи!». — «Эксмо», 2015
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