Афины, Ницца. Самолет имени Рождественского совершает международные рейсы

Самолет имени Роберта Рождественского выполняет регулярные международные рейсы. Напомним, имя популярного советского поэта и нашего земляка этим летом присвоили одному из новых самолетов «Аэрофлота» по обращению губернатора Александра Карлина.
Воздушное судно Airbus А321-200 уже отправлялось в Ереван, Афины, Берлин, Ниццу, Алма-Ату, сообщают в Минстройтрансе Алтайского края.
Этот самолет имеет удлиненный по сравнению с другими моделями фюзеляж, отличается повышенной пассажировместимостью – 230 человек, без дозаправки преодолевает до 6 тыс. км.
В августе «Алтайская правда» сообщала, что пассажирам будут объявлять, что они находятся на борту самолета «Роберт Рождественский».
Читайте также
Нет комментариев
Оставить комментарий
Новости
Комментарии
-
Светлана
Здравствуйте, я оточилась 9 классов ,потом поступила учится в своем городе , меня отчислили , хочу поступить учится в…Читать статью
-
Татьяна
А общежитие есть?Читать статью
-
Вася
Как скачать кешЧитать статью
-
тимур
Эта игра крутьЧитать статью
-
КЛИМ ЧУГУНКИН
ТАКИХ УРОДОВ НАДО БЕЗ СУДА И СЛЕДСТВИЯ ПРИ ЗАДЕРЖАНИИ......Читать статью
Стань первым, то выскажет свое мнение относительно этой статьи.Оставить комментарий