Афины, Ницца. Самолет имени Рождественского совершает международные рейсы

Самолет имени Роберта Рождественского выполняет регулярные международные рейсы. Напомним, имя популярного советского поэта и нашего земляка этим летом присвоили одному из новых самолетов «Аэрофлота» по обращению губернатора Александра Карлина.

Воздушное судно Airbus А321-200 уже отправлялось в Ереван, Афины, Берлин, Ниццу, Алма-Ату, сообщают в Минстройтрансе Алтайского края.

Этот самолет имеет удлиненный по сравнению с другими моделями фюзеляж, отличается повышенной пассажировместимостью – 230 человек, без дозаправки преодолевает до 6 тыс. км.

В августе «Алтайская правда» сообщала, что пассажирам будут объявлять, что они находятся на борту самолета «Роберт Рождественский».