Ах, какая женщина: фотоподборка прекрасной Николь Кидман

Блистательная актриса отмечает 53-й день рождения
Николь Кидман, безусловно, является одной из самых красивых и ярких актрис Голливуда. Она не боится сложных ролей, поет и сама снимается в откровенных сценах. Николь Кидман начинала кинокарьеру как «жена Тома Круза», но именно после развода стала по-настоящему знаменитой. Главные фильмы в ее карьере – «Часы», «Догвилль», «Мулен-руж», «Другие».
Кстати, 20 июня 2017 года актриса отмечает свой 53-й день рождения.
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