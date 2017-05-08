Актер Ален Делон заявил о завершении карьеры осенью этого года
Об этом сам Делон сообщил во время церемонии в его честь в рамках фестиваля детективного кино в бельгийском Льеже
Знаменитый французский актер на церемонии в его честь в рамках фестиваля детективного кино в бельгийском Льеже заявил, что намерен завершить карьеру. Об этом пишет портал Regnum.ru.
По словам актера, этой осенью он снимется в своем последнем фильме и поставит точку в карьере.
«Как боксер не хочет проводить ни одного лишнего поединка, так и я не хочу сниматься в лишних фильмах», — сказал француз.
Последний фильм Делона повествует об истории любви между двумя пожилыми людьми. Партнершей легенды французского кино станет Жюльетт Бинош. Отметим, сейчас Алену Делону 81 год.
Ален Делон — французский актёр театра и кино, кинорежиссёр, сценарист и продюсер. Кинозвезда и секс-символ 1960-х — 1980-х годов. Актер снимался в таких фильмах, как «Кристина», «Джеф», «Любовь на море», «Зорро», «Тегеран-43» и многих, многих других.
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