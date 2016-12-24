Актер Дольф Лундгрен пообещал подумать о переезде в РФ

Актер добавил, что недоволен ходом предвыборной кампании в Штатах
Американский актер шведского происхождения Дольф Лундгрен пообещал подумать о переезде в РФ в случае, если в США «станет хуже». Об этом он рассказал в интервью РИА Новости.
Актер добавил, что он недоволен ходом предвыборной кампании в Соединенных Штатах. По мнению Лундгрена, избранный американский президент Дональд Трамп не готов руководить страной.
Он признал, что не является экспертом в политике, однако отметил, что президент РФ Владимир Путин «собран, спокоен, он зрелый политик, и у него всегда есть план».
Дольф Лундгрен (настоящее имя Ханс Лундгрен) наиболее известен по ролям в картинах «Каратель», «Неудержимые», «Разборка в Маленьком Токио», «Властелины вселенной» и «Универсальный солдат».
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