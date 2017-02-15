Актер Хью Джекман рассказал о возвращении рака

Александр
Автор: Александр Февраль 15, 2017 05:45

Актер Хью Джекман рассказал о возвращении рака

Актер Хью Джекман рассказал о возвращении рака

Звезда Голливуда проходит курс лечения уже в шестой раз

Австралийский актер Хью Джекман прошел лечение от рака в шестой раз. Как рассказал звезда Голливуда, герой картин о «Людях Икс» в своем инстаграм, у него выявлен еще один случай базальноклеточной карциномы.

Базальноклеточная карцинома — злокачественная опухоль, которая развивается на участках кожи, подвергавшихся воздействию солнечного света или высоких температур.

Как заявил Джекман, благодаря частым обследованиям и потрясающим докторам теперь у него все хорошо.

Актер впервые прошел лечение от базальноклеточной карциномы в ноябре 2013 года. В последний раз Джекман посещал врача в феврале 2016 года. Тогда ему тоже удалили базально-клеточную карциному. В 2016 году артист призвал читателей своей страницы пользоваться солнцезащитными средствами и регулярно проверяться.

 

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Александр
Автор: Александр Февраль 15, 2017 05:45
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