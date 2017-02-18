Актер из сериала «Твин Пикс» Уоррен Фрост скончался на 92-м году жизни

Актер умер после продолжительной болезни

Американский актер Уоррен Фрост, который исполнил в телесериале «Твин Пикс» роль доктора Уильяма Хейворда, умер в возрасте 91 года, сообщает ТАСС со ссылкой на агентство Associated Press.

По словам сына актера Марка Фроста, который является вместе с Дэвидом Линчем одни из создателей сериала, его отец скончался пятницу, 17 февраля, в своем доме в городе Миддлбери (штат Вермонт) после долгой болезни.

«Мы с грустью сообщаем сегодня о смерти нашего дорого пожилого отца. Мы рады были разделить с ним столько долгих лет его жизни», — цитирует Hollywood Reporter слова Марка.

Агентство отмечает, что Уоррен Форст родился 5 июня 1925 года. «Лента.ру» отмечает, что актер снялся в 30 эпизодах культового сериала. Также Фроста-старшего можно будет увидеть в новом сезоне «Твин Пикс», премьера которого должна состояться 21 мая.