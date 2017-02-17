Актер Киану Ривз заявил, что никогда не заведет семью и детей

Александр
Автор: Александр Февраль 17, 2017 13:45

Актер Киану Ривз заявил, что никогда не заведет семью и детей

Актер Киану Ривз заявил, что никогда не заведет семью и детей

Звезда отметил, что ему 52 года, и уже слишком поздно становиться отцом

52-летний голливудский актер Киану Ривз в откровенном интервью британскому журналу Esquire заявил, что у него никогда не будет семьи, передают «Вести».

Звезда «Матрицы» считает, что в его возрасте уже слишком поздно заводить детей. «Я не собираюсь становиться отцом, с этим покончено», — цитирует издание слова Ривза.

Журналист журнала попытался подбодрить актера, напомнив ему, что 73-летний лидер The Rolling Stones Мик Джаггер недавно вновь стал отцом. Однако этот аргумент не убедил звезду. «Он бессмертный. Сколько ему лет? О, боже», — отшутился Ривз.

Также актер признался, что является меланхоликом и редко испытывает восторг.

Издание отмечает, что Киану Ривз никогда не был женат. В 1999-м коллега актера Дженнифер Сайм родила ему дочь Аву, которая появилась на свет мертвой. Сама же Сайм погибла в 2001-м в автокатастрофе.

«Вести» подчеркивают, что еще несколько лет назад Ривз называл себя романтиком и говорил, что верит в любовь. Поэтому ряд читателей британского журнала предположили, что актер просто был не в духе в момент интервью.

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Автор: Александр Февраль 17, 2017 13:45
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