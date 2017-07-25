Актер Николас Кейдж прибыл в Казахстан и надел национальный костюм

Александр
Автор: Александр Июль 25, 2017 11:46

Актер Николас Кейдж прибыл в Казахстан и надел национальный костюм

Актер Николас Кейдж прибыл в Казахстан и надел национальный костюм

Голливудская звезда Николас Кейдж стал гостем международного кинофестиваля «Евразия»

Голливудский актер Николас Кейдж прибыл в Казахстан, где примерил национальный костюм — чапан. Об этом пишет Sputnik.

Уточняется, что Кейдж стал гостем международного кинофестиваля «Евразия» наряду с актерами Джоном Малковичем, Эдриеном Броуди, актрисой Бай Лин, продюсером Марко Мюллером и режиссером Сулейманом Сиссе</strong>. Фестиваль проходит с субботы, 22 июля, по 28 июля в Астане.

В Twitter появился снимок Кейджа в чапане. Издание пишет, что актер переоделся в него в лифте. На снимке рядом с ним стоит народная артистка республики Казахстан Айман Мусаходжаева.

По данным издания TJ, Кейджу подарили курт — соленый твердый сыр, а также диск с казахстанским фильмом «Алмазный меч».

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Александр
Автор: Александр Июль 25, 2017 11:46
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  • Ирина

    Ирина

    Подскажите,что значит на безе НПО?Это какое образование? и какой выдается диплом?

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  • Татьяна

    Татьяна

    не позорьтесь этот фейк с обрезанным видео выкидывать...вы же профессионалы типо а такие косяки в новостях...

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  • Екатерина Г

    Екатерина Г

    Здравствуйте ,хотелось бы узнать ,у меня 2 по математике пересдача в сентябре если опять не получится пересдать возможно ли поступить…

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  • Толик

    Толик

    Спасибо!

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  • Соня Рей

    Соня Рей

    Рисование (изо, искусство)

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