Актер Николас Кейдж прибыл в Казахстан и надел национальный костюм

Голливудская звезда Николас Кейдж стал гостем международного кинофестиваля «Евразия»
Голливудский актер Николас Кейдж прибыл в Казахстан, где примерил национальный костюм — чапан. Об этом пишет Sputnik.
Уточняется, что Кейдж стал гостем международного кинофестиваля «Евразия» наряду с актерами Джоном Малковичем, Эдриеном Броуди, актрисой Бай Лин, продюсером Марко Мюллером и режиссером Сулейманом Сиссе</strong>. Фестиваль проходит с субботы, 22 июля, по 28 июля в Астане.
В Twitter появился снимок Кейджа в чапане. Издание пишет, что актер переоделся в него в лифте. На снимке рядом с ним стоит народная артистка республики Казахстан Айман Мусаходжаева.
По данным издания TJ, Кейджу подарили курт — соленый твердый сыр, а также диск с казахстанским фильмом «Алмазный меч».
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Комментарии
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Ирина
Подскажите,что значит на безе НПО?Это какое образование? и какой выдается диплом?Читать статью
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Татьяна
не позорьтесь этот фейк с обрезанным видео выкидывать...вы же профессионалы типо а такие косяки в новостях...Читать статью
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Екатерина Г
Здравствуйте ,хотелось бы узнать ,у меня 2 по математике пересдача в сентябре если опять не получится пересдать возможно ли поступить…Читать статью
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Толик
Спасибо!Читать статью
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Соня Рей
Рисование (изо, искусство)Читать статью
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