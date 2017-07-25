Актер Николас Кейдж прибыл в Казахстан и надел национальный костюм

Голливудская звезда Николас Кейдж стал гостем международного кинофестиваля «Евразия»

Голливудский актер Николас Кейдж прибыл в Казахстан, где примерил национальный костюм — чапан. Об этом пишет Sputnik.

Уточняется, что Кейдж стал гостем международного кинофестиваля «Евразия» наряду с актерами Джоном Малковичем, Эдриеном Броуди, актрисой Бай Лин, продюсером Марко Мюллером и режиссером Сулейманом Сиссе</strong>. Фестиваль проходит с субботы, 22 июля, по 28 июля в Астане.

В Twitter появился снимок Кейджа в чапане. Издание пишет, что актер переоделся в него в лифте. На снимке рядом с ним стоит народная артистка республики Казахстан Айман Мусаходжаева.

По данным издания TJ, Кейджу подарили курт — соленый твердый сыр, а также диск с казахстанским фильмом «Алмазный меч».