Актер Николас Кейдж сломал ногу во время выполнения трюка в Болгарии – СМИ

Актера срочно отправили в США, где его прооперируют
Голливудский актер Николас Кейдж получил травму на съемках картины «211» в Болгарии. Он упал во время выполнения одного из трюков в киноцентре Бояна в Софии (Болгария) и сломал ногу, пишет ТАСС со ссылкой на газету Maritsa.
После травмы Кейджа доставили в клинику Военно-медицинской академии Софии, где ему рекомендовали оперативное лечение. Однако команда актера после консультации с его личным врачом решила срочно переправить голливудскую звезду для дальнейшего лечения в Штатах.
Отмечается, что Кейдж срочно отправился в Лос-Анджелес, где его прооперируют.
Уточняется, что актер прибыл в Болгарию на съемки ленты, в которой он играет роль полицейского, в середине текущего месяца и должен был пробыть там в течение трех недель.
Читайте также
Нет комментариев
Оставить комментарий
Новости
Комментарии
-
Врединка
Вульгарная пародия даже для этого вида кино, это невозможно фильмом то назвать.Читать статью
-
Кирилл
Здравствуйте,у меня вопрос.Вот я отучился 9 классов после чего пошёл учиться в БМК но по стечению обстоятельств отчислился по окончанию…Читать статью
-
ZaimyPlus
Простота оформления. Все микрозаймы онлайн оформляются без посещения офиса МФО. Взять деньги в долг можно сразу после одобрения заявки, нужно…Читать статью
-
Умар
До скольки вообще должен был концерт?Читать статью
-
дадутЧитать статью
Стань первым, то выскажет свое мнение относительно этой статьи.Оставить комментарий