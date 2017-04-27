Актер Николас Кейдж сломал ногу во время выполнения трюка в Болгарии – СМИ

Александр
Автор: Александр Апрель 27, 2017 13:46

Актер Николас Кейдж сломал ногу во время выполнения трюка в Болгарии – СМИ

Актер Николас Кейдж сломал ногу во время выполнения трюка в Болгарии – СМИ

Актера срочно отправили в США, где его прооперируют

Голливудский актер Николас Кейдж получил травму на съемках картины «211» в Болгарии. Он упал во время выполнения одного из трюков в киноцентре Бояна в Софии (Болгария) и сломал ногу, пишет ТАСС со ссылкой на газету Maritsa.

После травмы Кейджа доставили в клинику Военно-медицинской академии Софии, где ему рекомендовали оперативное лечение. Однако команда актера после консультации с его личным врачом решила срочно переправить голливудскую звезду для дальнейшего лечения в Штатах.

Отмечается, что Кейдж срочно отправился в Лос-Анджелес, где его прооперируют.

Уточняется, что актер прибыл в Болгарию на съемки ленты, в которой он играет роль полицейского, в середине текущего месяца и должен был пробыть там в течение трех недель.

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Александр
Автор: Александр Апрель 27, 2017 13:46
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