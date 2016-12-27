Актер Николас Кейдж судится с супругой за единоличную опеку над сыном

Супругу Кейджа стало возмущать, что ребенок все время проводит в разъездах с отцом, который снимается в разных проектах

Американский актер Николас Кейдж решил отсудить у своей жены Элис единоличную опеку над их общим сыном – 11-летним Кал-Элом. Об этом сообщает портал «Царьград» со ссылкой на голливудские СМИ.

Отмечается, что о расставании пары стало известно летом 2016 года, но супруги решили повременить с юридическим оформлением развода, чтобы не травмировать ребенка. Они договорились, что мальчик будет проводить одинаковое количество времени с обоими родителями.

Но со временем жену актера стало возмущать, что сын все время проводит в разъездах с отцом, который участвует в многочисленных проектах. Элис отметила, что Кейдж в текущем году участвовал в съемках пяти фильмов, а в следующем намерен участвовать в шести кинопроектах. Актер старается больше времени проводить с сыном и часто берет его с собой к местам съемок.

Данная проблема привела к ссорам между расставшимися супругами. В результате Кейдж решил самостоятельно заняться воспитанием сына.