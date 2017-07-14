Актер Сергей Бездушный скончался в возрасте 53 лет

Актер умер после тяжелой и продолжительной болезни
Актер Сергей Бездушный скончался в Москве в возрасте 53 года, сообщает «Лайф».
Как рассказал его сын Филипп, артист умер после тяжелой и продолжительной болезни.
Отметим, что Сергей Бездушный известен зрителям по сериалам «Солдаты», «Котовасия», «Глухарь» и «Ранетки». Кроме того, артист играл в театре на Таганке и МХАТе имени Горького.
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