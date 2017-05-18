Актера Алексея Баталова экстренно госпитализировали в больницу

Причина госпитализации — высокое давление

В Москве экстренно госпитализирован 88-летний актёр Алексей Баталов. Это произошло из-за высокого давления артиста, пишет портал metronews.ru.

Представитель Баталова подчеркнул, что пока ничего неизвестно и про состояние артиста говорить рано.

Алексей Баталов — народный артист СССР. Самой яркой его ролью можно назвать роль Георгия Ивановича (Гоши) в фильме «Москва слезам не верит».