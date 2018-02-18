Актера Дмитрия Соловьева похоронят 14 февраля в Москве

43-летний российский актер Дмитрий Соловьев, получивший известность по фильмам «Дом под звездным небом», «Анна Каренина» и «Нежный возраст», скончался 12 февраля. Его похоронят в среду, 14 февраля, на Троекуровском кладбище в Москве. По данным газеты «Известия», прощание состоится в 10:30 мск в храме Иоанна Богослова на Бронной.

Дмитрий Соловьев — сын Сергея Соловьева и Марианны Кушнировой. Он родился в 1974 году. После окончания школы поступил во ВГИК, учился в мастерской отца. Последняя работа Соловьева-младшего — фильм 2016 года «Ке-ды», где Дмитрий выступал в качестве продюсера.

Актриса Ольга Сидорова рассказала «Пятому каналу», что Дмитрий Соловьев умер от заболевания поджелудочной железы. Она предположила, что панкреатит мог возникнуть, как осложнение после перенесенного гриппа. Напомним, актер был госпитализирован еще 7 января с деструктивным заболеванием поджелудочной железы.

Ольга Сидорова и Дмитрий Соловьев вместе играли в картине его отца – режиссера Сергея Соловьева – «Нежный возраст». Он также выступил соавтором сценария этого фильма и исполнил в картине главную роль Ивана Громова.

Фото: kino-teatr.ru