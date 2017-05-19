Актера Олега Видова похоронят в Лос-Анджелесе 20 мая

Олег Видов умер 15 мая

Знаменитого актера Олега Видова похоронят в американском городе Лос-Анджелес в субботу, 20 мая. Об этом пишет сайт газеты «Известия».

Отметим, что актера похоронят на кладбище Hollywood Forever. До сих пор знакомые, друзья и поклонники оставляют слова соболезнования на его страницах в соцсетях.

Напомним, актер Олег Видов скончался в США 15 мая. Ему было 73 года. Он умер от онкологического заболевания.

Российским зрителям он запомнился по фильмам «Всадник без головы», «Сказка о царе Салтане», «Джентльмены удачи», «Метель», «Обыкновенное чудо».