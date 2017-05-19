Актера Олега Видова похоронят в Лос-Анджелесе 20 мая

Олег Видов умер 15 мая
Знаменитого актера Олега Видова похоронят в американском городе Лос-Анджелес в субботу, 20 мая. Об этом пишет сайт газеты «Известия».
Отметим, что актера похоронят на кладбище Hollywood Forever. До сих пор знакомые, друзья и поклонники оставляют слова соболезнования на его страницах в соцсетях.
Напомним, актер Олег Видов скончался в США 15 мая. Ему было 73 года. Он умер от онкологического заболевания.
Российским зрителям он запомнился по фильмам «Всадник без головы», «Сказка о царе Салтане», «Джентльмены удачи», «Метель», «Обыкновенное чудо».
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Комментарии
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Виктория
Могу ли я сейчас поступить после 10 класса?Читать статью
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Зарин
Кдк вы суперЧитать статью
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андрей
Неплохо пороботалиЧитать статью
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Селивёрстов Владимир Николаевич
Уважаемая Светлана, а вымер ли Бийский район? Вы живете в Бийске или в районе? Вы-то выжили. Вы-молодец! Никого не останется,…Читать статью
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Светлана
Если он станет сити- менеджером Бийска- город вымретЧитать статью
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