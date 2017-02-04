Актеру Станиславу Садальскому закрыли въезд на Украину

Украина объясняет такой шаг выступлением Садальского в Крыму и проявлением «антиукраинского настроя»
Российскому актеру Станиславу Садальскому запретили въезжать на территорию Украины, написал он сам в своем аккаунте в Twitter.
«В страну, где идет борьба со своим народом, меня, украинца по матери, не пускают», — пишет Садальский.
Актер на своей странице также разместил копию обращения одесской общественной организации «Рада громадської безпеки» («Совет общественной безопасности») к Службе безопасности Украины. Там указаны причины запрета. Во-первых, дело в «антиукраинском настрое» Садальского. А, во-вторых, дело в его выступлении в Крыму, которое прошло в 2016 году.
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