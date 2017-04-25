Актриса Лариса Кронберг скончалась в Москве

Лариса Кронберг снялась в фильме «Девушка с гитарой»

Актриса театра и кино Лариса Кронберг скончалась в Москве на 88-м году жизни, сообщает tvkultura.ru.

Зрителям актриса запомнилась по таким фильмам, как «Девушка с гитарой», «Невеста с Севера», а также «Большая семья» Иосифа Хейфица. Последний фильм был удостоен награды Каннского фестиваля в номинации «Лучший актёрский ансамбль».

Актриса снялась более чем в 30 фильмах. Сниматься Лариса Кронберг начала с 1954 года, исполняя лирические и характерные роли. Также она много работала на дубляже.