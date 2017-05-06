Акустический концерт в Барнауле отыграет лидер известной группы «Тараканы»

Побывать на выступлении Дмитрия Спирина барнаульцы смогут 25 мая
25 мая в клубе Rock Pub (Союза Республик, 44а) пройдет концерт лидера знаменитой группы «Тараканы». Как рассказывают организаторы, Дмитрий Спирин едет в Барнаул с мощным сольным концертом. Вместе с ним на сцену выйдет гитарист с уникальной техникой и подачей Дмитрий Кежватов, соавтор огромного количества музыкального материала на трех наиболее известных альбомах «Тараканов» — «Страх и ненависть», «Улица Свободы» и «Ракеты из России».
С осени 2017 года команда и Сид (Дмитрий Спирин — прим. ред.) уходят в творческий отпуск, так что в ближайшие несколько лет для любителей творчества «Тараканов» это будет единственный концерт, на котором получится услышать легендарные песни группы.
Все подробности можно узнать в группе мероприятия или по телефонам: +7 (913) 274-18-54, +7 (906) 966-66-87.
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