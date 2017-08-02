Александр Лямкин из группы «Альтависта» устроит в Барнауле сольный концерт

Музыкант исполнит на родине новые композиции и уже известные песни



12 августа Барнаул посетит лидер группы «Альтависта» Александр Лямкин. В краевой столице музыкант проведет эксклюзивный творческий вечер и исполнит полюбившиеся местной публике композиции, среди которых будут как новые, так и уже известные.

Концерт пройдет в Rock Pub (Союза Республик, 44а), сбор гостей в 19:00. Все подробности в группе мероприятия.