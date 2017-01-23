Александр Масляков не стал лишать Лигу «КВН-Алтай» официального статуса

Новый сезон начнется уже 25 февраля

Лига «КВН-Алтай» по итогам Сочинского фестиваля подтвердила статус Региональной лиги МС КВН. Отметим, что до этого ходили слухи, что Александр Масляков намерен серьезно упразднить региональные лиги. Однако в последний день фестиваля стало известно, что алтайским любителям игры не стоит переживать по поводу статуса лиги.

При этом ранее стало известно, что восьми командам, выступающим в официальной лиге «КВН-Алтай», не удалось пройти во второй тур на XXVIII Международном зимнем фестивале «КиВиН 2017», который проходил в Сочи с 10 по 23 января.

В целом, некоторые команды выступили в первом туре фестиваля довольно удачно. Например, на сайте игры каждое выступление оценивалось по пятибалльной системе. Команды «Первый космонавт» и «КузГТУ» получили по 3,5 балла, а их шутки были с аплодисментами приняты зрителями. Однако этого им не хватило, чтобы пройти во второй тур и претендовать на попадание в элитные лиги КВН. В прошлом году, например, «Первый космонавт» дошел до второго тура, по итогам которого получил право выступать в Первой лиге.

Однако по итогам первого тура барнаульские коллективы «Невпопад», «Первый космонавт», а также «КузГТУ» и «Сборная НГУ», представляющие Лигу «КВН-Алтай», получили повышенный рейтинг и имеют право претендовать на выступление в Центральной лиге. Скорее всего, в Лиге «Сибирь» или «Азия».

Новый сезон Лиги «КВН-Алтай» стартует уже 25 февраля музыкальным фестивалем. Четвертьфинальные встречи пройдут 25 марта и 21 апреля.