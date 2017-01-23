Александр Масляков не стал лишать Лигу «КВН-Алтай» официального статуса

Александр
Автор: Александр Январь 23, 2017 12:45

Александр Масляков не стал лишать Лигу «КВН-Алтай» официального статуса

Александр Масляков не стал лишать Лигу "КВН-Алтай" официального статуса

Новый сезон начнется уже 25 февраля

Лига «КВН-Алтай» по итогам Сочинского фестиваля подтвердила статус Региональной лиги МС КВН. Отметим, что до этого ходили слухи, что Александр Масляков намерен серьезно упразднить региональные лиги. Однако в последний день фестиваля стало известно, что алтайским любителям игры не стоит переживать по поводу статуса лиги.

При этом ранее стало известно, что восьми командам, выступающим в официальной лиге «КВН-Алтай», не удалось пройти во второй тур на XXVIII Международном зимнем фестивале «КиВиН 2017», который проходил в Сочи с 10 по 23 января.

В целом, некоторые команды выступили в первом туре фестиваля довольно удачно. Например, на сайте игры каждое выступление оценивалось по пятибалльной системе. Команды «Первый космонавт» и «КузГТУ» получили по 3,5 балла, а их шутки были с аплодисментами приняты зрителями. Однако этого им не хватило, чтобы пройти во второй тур и претендовать на попадание в элитные лиги КВН. В прошлом году, например, «Первый космонавт» дошел до второго тура, по итогам которого получил право выступать в Первой лиге.

Однако по итогам первого тура барнаульские коллективы «Невпопад», «Первый космонавт», а также «КузГТУ» и «Сборная НГУ», представляющие Лигу «КВН-Алтай», получили повышенный рейтинг и имеют право претендовать на выступление в Центральной лиге. Скорее всего, в Лиге «Сибирь» или «Азия».

Новый сезон Лиги «КВН-Алтай» стартует уже 25 февраля музыкальным фестивалем. Четвертьфинальные встречи пройдут 25 марта и 21 апреля.

Читайте также

Александр
Автор: Александр Январь 23, 2017 12:45
Оставить комментарий

Нет комментариев

Ваш комментарий будет первым!

Стань первым, то выскажет свое мнение относительно этой статьи.

Оставить комментарий
Посмотреть комментарии

Оставить комментарий

Оставляя комментарий, Вы соглашаетесь с условиями пользовательского соглашения

Новости

Комментарии

  • Лена

    Лена

    Пиар

    Читать статью
  • AlimentyNaRebenka

    AlimentyNaRebenka

    Следователи установили личности погибших. Ими оказались 60-летний хозяин подожженного жилища и его 26-летний сын. Осмотр тел показал, что перед смертью…

    Читать статью
  • гостья

    гостья

    девушка тоже не простушка, работает пиарщицей

    Читать статью
  • Николай

    Николай

    Это, же надо обладать такой интуицией, что бы сразу попасть туда,куда надо из тысячи видов выбрать самый удачный. при очень…

    Читать статью

  • Нет только после 11 кл

    Читать статью

Фото

Детский сад № 57 «Радуга»: детство не кончается никогда!

4 Фотографии Все фотографии

Закрытие фестиваля «Земляки». 9 августа 2015 года

71 Фотографии Все фотографии

Соревнования по скоростному маневрированию. 9 августа 2015 года

47 Фотографии Все фотографии