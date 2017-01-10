Александр Панайотов может представить Россию на «Евровидении-2017»

Александр
Автор: Александр Январь 10, 2017 15:45

Александр Панайотов может представить Россию на «Евровидении-2017»

Александр Панайотов может представить Россию на "Евровидении-2017"

Официального решения по этому поводу еще нет

Российский певец, финалист шоу «Голос» Александр Панайотов, возможно, будет представлять нашу страну в этом году на музыкальном конкурсе «Евровидение-2017». Об этом пишет портал vesti.uz.

Известно, что Панайотова уже утвердила музыкальная дирекция Первого канала. Однако официальное решение будет объявлено чуть позже.

В свою очередь, сам певец признался, что будет счастлив принять участие в этом конкурсе. 

Напомним, в прошлом году Россию на «Евровидении» представлял певец Сергей Лазарев.

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Автор: Александр Январь 10, 2017 15:45
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