Александр Розенбаум сломал три ребра на гастролях в Саратове

Из-за этого певец перенес концерт в Волгограде на конец мая

Знаменитый российский певец Александр Розенбаум сломал три ребра, упав на сцене, сообщает портал sarinform.com.

Как пишет издание, концерт певца в Саратове состоялся еще 25 апреля. Музыкант упал на сцене и сломал 6-7-8 ребра. Из-за травмы Розенбаум был вынужден перенести концерт в Волгограде, который должен был состояться 28 апреля.

Теперь концерт в Волгограде назначен на 23 мая.

