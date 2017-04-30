Александр Розенбаум сломал три ребра на гастролях в Саратове

Из-за этого певец перенес концерт в Волгограде на конец мая
Знаменитый российский певец Александр Розенбаум сломал три ребра, упав на сцене, сообщает портал sarinform.com.
Как пишет издание, концерт певца в Саратове состоялся еще 25 апреля. Музыкант упал на сцене и сломал 6-7-8 ребра. Из-за травмы Розенбаум был вынужден перенести концерт в Волгограде, который должен был состояться 28 апреля.
Теперь концерт в Волгограде назначен на 23 мая.
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