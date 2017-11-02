Александр Скляр споет песни Высоцкого в Барнауле

Два дня подряд, 27 и 28 октября, в барнаульском концертном зале «Сибирь» будут проходить концерты «Высоцкий — XXI век». Приехать на Алтай и исполнить песни Владимира Семеновича согласился и заслуженный артист России Александр Ф. Скляр.

Кроме него, в концерте примут участие лучшие исполнители Алтайского края: Лев Шапиро, Владимир Кислов, Александр Волокитин, Яна Филиппова, Константин Божко, Александр Рухадзе, Борис Бергер, Вячеслав Торкаев, Ринат Баширов и Барнаульский детский хор.

Это не первый приезд Александра Ф. Скляра в Алтайский край. Ранее он участвовал в проекте «Шукшинские дни на Алтае», а в городах региона проходили творческие вечера музыканта. Скляр остается популярным уже более 30 лет. Известность ему принесла группа «Ва-БанкЪ», которую певец создал в Москве в июне 1986 года. Он – активный участник благотворительных и общественно-значимых проектов.

Кстати, в Барнауле неслучайно решили провести концерт «Высоцкий — XXI век». В январе 1964 года певец и актер был здесь на гастролях и даже встретил на Алтае свой 26-й день рождения. Тогда Высоцкий выступил в Барнауле, Бийске, Рубцовске и Белокурихе.

Почти 40 лет спустя, в 2002 году, в сквере главного корпуса Алтайского государственного педуниверситета открыли памятник Владимиру Высоцкому. Его автором выступил скульптор Николай Звонков.