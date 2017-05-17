Из метро – на самолеты и гастроли в разные страны Европы, из вокального шоу «Голос страны» – на сцены перед многотысячной публикой, из фронтмена студенческой группы – в музыкального кумира современности. Триумфатор в номинации «Открытие года» по версии Первой музыкальной премии YUNA, обладатель награды «Прорыв года» престижной музыкальной премии M1 Music Awards и награды «Песня года». Всего за один год своего творческого пути ALEKSEEV сумел создать собственное музыкальное пространство, отличное от всего существующего ранее, и покорить сердца сотен тысяч слушателей во всех странах СНГ.

Голос, способный перевернуть сознание и вернуть веру в себя, уникальная манера исполнения, абсолютно иное звучание и песни, которые живут.

Кавер на одну из песен украинской певицы Ирины Билык, нашедший совершенно другое обличие в исполнении Никиты, подвинул с первых мест во всех хит-парадах страны самых именитых звезд, а по итогам года занял лидирующую позицию по версии чарта ФДР.

Первый сингл ALEKSEEV «Пьяное солнце» стал беспрецедентным хитом во всех странах СНГ и обрел статус платинового – 100 000 тысяч скачиваний песни на iTunes! ALEKSEEV стал первым украинском исполнителем, песня которого 8 недель подряд лидировала в iTunes Украины, России, Казахстана. «Пьяное солнце» — первая русскоязычная песня, попавшая в «Тор-100» мирового чарта Shazam по итогам недели.

Шоу-бизнес с радушием принял Никиту в свои ряды: Ани Лорак подарила клип, Ирина Билык пригласила выступить в своем концерте, Потап создал ремикс на песню Никиты, Алан Бадоев безвозмездно снял клип на сингл «Пьяное солнце».

Счетчик YouTube-просмотров клипов ALEKSEEV на официальном канале артиста насчитывает десятки миллионов, армия поклонников-подписчиков певца в Instagram достигла 300 тысяч и постоянно увеличивается, его музыка стирает границы. География концертов артиста включает аншлаговые выступления в Израиле, Молдове, Азербайджане, Эстонии, Белоруссии, России, Латвии, Германии и других странах СНГ.

13 июня у вас есть возможность посетить концерт ALEKSEEV Пьяное солнце в г. Бийск, цена билетов от 600 до 2000 руб.

Вместе со своей командой KOBRA Music в лице продюсера Олега Боднарчука и музыкального продюсера Руслана Квинты, застенчивый романтик ALEKSEEV является тем артистом, чье творчество подчинено высокой идее — с помощью голоса открывать в людях самые чистые порывы.