Алексей Баталов хотел, чтобы его похоронили на Преображенском кладбище

Актер Алексей Баталов умер в ночь на 15 июня
Родные знаменитого советского актера Алексея Баталова подтвердили, что он умер в ночь на четверг, 15 июня, сообщает РИА Новости.
Близкий друг актера Владимир Иванов рассказал, что Баталов хотел быть похороненным на Преображенском кладбище в Москве. Там находится могила его матери. Он хотел, чтобы его похоронили рядом с ней, пишет «Интерфакс».
Известно, что о смерти Баталова уже сообщили Никите Михалкову. Он вызвался помочь с организацией похорон.
Напомним, актер умер в одной из московских больниц 15 июня. Ему было 88 лет. Большую популярность Баталову принесла роль Гоши в фильме «Москва слезам не верит» (1979 год, режиссер Владимир Меньшов). Также он запомнился зрителям по фильмам «Дело Румянцева» (1955, режиссер Иосиф Хейфиц), «Летят журавли» (1957, режиссер Михаил Калатозов) и многим другим.
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