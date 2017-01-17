Алтайские команды КВН не смогли рассмешить жюри на фестивале в Сочи

Во второй тур фестиваля не прошло ни одного коллектива

Восьми командам, выступающим в официальной лиге «КВН-Алтай», не удалось пройти во второй тур на XXVIII Международном зимнем фестивале «КиВиН 2017», который проходит в Сочи с 10 по 23 января.

Напомним, алтайскую лигу на главном событии года для КВН-щиков представляют пять коллективов из региона — чемпион 2015 года, имеющий опыт выступления в первой лиге, «Первый космонавт», «Бийсбург» (Бийск), а также коллективы из АлтГУ («Город грез», «Престиж», «Невпопад»). Кроме того, в Сочи отправились две команды из Новосибирской области — «Плохой и очень плохой» (Купино) и «Сборная стратосферы (НГУ), а также действующий чемпион лиги — сборная КузГТУ (Кемерово).

В целом, некоторые команды выступили в первом туре фестиваля довольно удачно. Например, на сайте игры каждое выступление оценивалось по пятибалльной системе. Команды «Первый космонавт» и «КузГТУ» получили по 3,5 балла, а их шутки были с аплодисментами приняты зрителями. Однако этого им не хватило, чтобы пройти во второй тур и претендовать на попадание в элитные лиги КВН. В прошлом году, например, «Первый космонавт» дошел до второго тура, по итогам которого получил право выступать в Первой лиге.

Однако по итогам первого тура барнаульские коллективы «Невпопад», «Первый космонавт», а также «КузГТУ» и «Сборная НГУ», представляющие Лигу «КВН-Алтай», получили повышенный рейтинг и имеют право претендовать на выступление в Центральной лиге. Скорее всего, в Лиге «Сибирь» или «Азии».

«КиВиН 2017» в Сочи проходит с 10 по 23 января. Спустя два года фестиваль вернулся в родные пенаты – отель «Жемчужина». Традиционно на фестиваль приезжают тысячи команд со всей страны, которые распределяют по разным лигам. Самые главные из них — Премьер-лига и Высшая лига. Впрочем, в последние десять лет алтайское КВН-движение было в Премьер-лиге, где два сезона выступала сборная края, а также барнаульская команда «Бумеранг».