Алтайские СМИ законов о выборах не нарушили, но некоторые граждане это сделали

По поводу сюжета Бийского телевидения о сборе подписей в пользу одного из кандидатов в президенты РФ, вышедшего 15 января 2017 года, крайизбирком и Центральная избирательная комиссия РФ сделала свои выводы. СМИ ничего не нарушило. Претензии в адрес Бийского телевидения и обвинение его в нарушении , касающемся ведения предвыборной агитации в отношении одного из кандидатов, появились на сайте «Голос» после трансляции ролика.

Как рассказала председатель краевой Избирательной комиссии Алтайского края Ирина Акимова, была проведена проверка по размещению материала на Бийском телевидении в эфире, затем в интернете. Ролик стал предметом таких претензий о стороны участников избирательного процесса и движения «Голос». По их мнению, однобокое и тенденциозное освещение деятельности одного из кандидатов нарушает право равенства всех остальных, это является агитацией вне рамок агитационного периода, а значит, требуют тех или иных реакций.

Но анализ всех этих материалов не позволил говорить о нарушениях со стороны СМИ. ЦИК приняла отдельное постановление для СМИ, отметив, что для них действует свой режим информирования о ходе избирательной кампании. Ролик оценен как исключительно информационный.

Но зафиксированы административные нарушения, касающиеся предвыборной кампании в Заринске и Славгороде. Там анонимно распространялись листовки двух типов. Они состоят из нескольких разновидностей одного и того де печатного материала, изготовленного на принтере, призывающего к забастовке избирателей. Там содержатся массированные призывы к неучастию избирателей в кампании, байкотировании голосования. Также есть информация об одном из кандидатов с негативными комментариями, оценками, выводами.

Они были предметом рассмотрения как избирательной комиссии Алтайского края, так и ЦИК. В итоге материалы признаны незаконным агитационным печатным материалом анонимного свойства. Избирком направил представление в ГУ МВД России по краю о принятии мер по пресечению распространения таких листовок.

Задержана жительница Славгорода, которая заявила, что изготовила эти материалы, используя информацию из интернета. И лично распространяла их. Объяснила свой поступок тем, что у нее такая гражданская позиция. Теперь привлекается к административной ответственности.

Вторая группа материалов, распространявшихся в Заринске, была признана подложными. Материалы, распечатанные также в формате А4 на принтере в черно-белом варианте с использованием элементов логотипа ЦИК, сопровождаются подложной подписью председателя ЦИК Эллы Памфиловой. Содержат эскиз электронной ее подписи.

В заринских листовках также есть высказывания о том, что не нужно ходить на выборы. Кроме того, один из кандидатов представлен в негативном свете.

Эти материалы направлены на дискредитацию в целом избирательных комиссий, являются одним из примеров вмешательства в область информационно-разъяснительной деятельности избирательных комиссий различного уровня, включая ЦИК. За подобные проявления также предусмотрена ответственность КоАП РФ.

По поводу заринских листовок также направлено представление в полицию.

ЛОГИНОВА

Тамара

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