Алтайский думец поддержал Поклонскую в борьбе с фильмом «Матильда»

Александр
Автор: Александр Июль 28, 2017 09:45

Алтайский думец поддержал Поклонскую в борьбе с фильмом «Матильда»

Алтайский думец поддержал Поклонскую в борьбе с фильмом "Матильда"

Премьера картины Алексея Учителя должна состояться этой осенью

Депутат Государственной Думы от «Единой России» Наталья Поклонская на своей странице в Facebook написала, что собрала подписи коллег под депутатским запросом в Минкульт, МВД и Генпрокуратуру по «недопущению оскорблений религиозных чувств верующих и осквернения православных святынь сюжетной линией фильма «Матильда» Алексея Учителя</strong>.

Среди подписавших документ депутат Госдумы от Республики Алтай, фамилия которого не называется. Поклонская отметила, что ее инициативу поддержали 37 человек. Среди них зампред Государственной Думы, председатели двух комитетов, заместители председателей одиннадцати комитетов, а также депутаты, представляющие свыше полутора десятков регионов РФ, включая Крым и Севастополь, Татарстан, Алтай, Тыву, Чечню и Дагестан. Также к запросу прилагаются 100 тысяч обращений и подписей граждан об оскорблении их чувств.

Отметим, что от Республики Алтай в парламенте страны делегированы два депутата: Родион Букачаков и Иван Белеков.

Премьера фильма «Матильда» Алексея Учителя назначена на октябрь 2017 года. В картине рассказывается об отношениях последнего российского императора Николая II и балерины Матильды Кшесинской. Наталья Поклонская неоднократно обращалась в Генпрокуратуру, МВД, Министерство культуры и другие инстанции с требованием запретить картину, которая, по ее мнению, оскорбляет чувства верующих.

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Александр
Автор: Александр Июль 28, 2017 09:45
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  • Ирина

    Ирина

    Подскажите,что значит на безе НПО?Это какое образование? и какой выдается диплом?

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  • Татьяна

    Татьяна

    не позорьтесь этот фейк с обрезанным видео выкидывать...вы же профессионалы типо а такие косяки в новостях...

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  • Екатерина Г

    Екатерина Г

    Здравствуйте ,хотелось бы узнать ,у меня 2 по математике пересдача в сентябре если опять не получится пересдать возможно ли поступить…

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  • Толик

    Толик

    Спасибо!

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  • Соня Рей

    Соня Рей

    Рисование (изо, искусство)

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