Алтайский край и Татарстан будут сотрудничать в сфере туризма

На международной выставке «Интурмаркет» в Москве подписано между управлением Алтайского края по внешним связям, туризму и курортному делу и Государственным комитетом Республики Татарстан по туризму.

Официальный сайт Алтайского края сообщает, что подписи под документом поставили начальник краевого туруправления Юрий Захаров и председатель госкомитета Республики Татарстан по туризму Сергей Иванов. В торжественной церемонии принял участие руководитель Федерального агентства по туризму Олег Сафонов.

По словам Юрия Захарова, интерес туристов и со стороны Татарстана, и со стороны Алтайского края постоянно растет. Результатом ряда уже подписанных соглашений стало открытие авиарейса между Казанью и Барнаулом, первый полет которого состоялся 7 марта.

Юрий Захаров рассказал, что стенд Алтайского края посетили делегации Китайской Народной Республики, стран СНГ, Монголии, Болгарии и других.