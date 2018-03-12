Алтайский край и Татарстан будут сотрудничать в сфере туризма

mavit
Автор: mavit Март 12, 2018 23:45

Алтайский край и Татарстан будут сотрудничать в сфере туризма

Алтайский край и Татарстан будут сотрудничать в сфере туризма

На международной выставке «Интурмаркет» в Москве подписано между управлением Алтайского края по внешним связям, туризму и курортному делу и Государственным комитетом Республики Татарстан по туризму.

Официальный сайт Алтайского края сообщает, что подписи под документом поставили начальник краевого туруправления Юрий Захаров и председатель госкомитета Республики Татарстан по туризму Сергей Иванов. В торжественной церемонии принял участие руководитель Федерального агентства по туризму Олег Сафонов.

По словам Юрия Захарова, интерес туристов и со стороны Татарстана, и со стороны Алтайского края постоянно растет. Результатом ряда уже подписанных соглашений стало открытие авиарейса между Казанью и Барнаулом, первый полет которого состоялся 7 марта.

Юрий Захаров рассказал, что стенд Алтайского края посетили делегации Китайской Народной Республики, стран СНГ, Монголии, Болгарии и других.

 

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mavit
Автор: mavit Март 12, 2018 23:45
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  • Платон

    Платон

    а что это за мир "русский мир" ? есть Россия, есть русские и россияне а вот что за "русский мир"

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  • Соня

    Соня

    Дима малочик ты кдк самая харошая група

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  • Яша

    Яша

    Юсиф Эйвазов,Анна Нетребко,Владимир Спиваков...известные личности...но почему к ним липнут малоизвестные подонки типа бериных...какая педерастическая мафия их поддерживает собственно?!

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  • Зиновий

    Зиновий

    Как стыдно для Нетребко и Юсифа....иметь дело на своих гастролях с торговцами маленьких девочек бериными,мультисексуалами и по большому счёту педофилами...а…

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  • Кирил

    Кирил

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