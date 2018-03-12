Алтайский край и Татарстан будут сотрудничать в сфере туризма

На международной выставке «Интурмаркет» в Москве подписано между управлением Алтайского края по внешним связям, туризму и курортному делу и Государственным комитетом Республики Татарстан по туризму.
Официальный сайт Алтайского края сообщает, что подписи под документом поставили начальник краевого туруправления Юрий Захаров и председатель госкомитета Республики Татарстан по туризму Сергей Иванов. В торжественной церемонии принял участие руководитель Федерального агентства по туризму Олег Сафонов.
По словам Юрия Захарова, интерес туристов и со стороны Татарстана, и со стороны Алтайского края постоянно растет. Результатом ряда уже подписанных соглашений стало открытие авиарейса между Казанью и Барнаулом, первый полет которого состоялся 7 марта.
Юрий Захаров рассказал, что стенд Алтайского края посетили делегации Китайской Народной Республики, стран СНГ, Монголии, Болгарии и других.
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Платон
а что это за мир "русский мир" ? есть Россия, есть русские и россияне а вот что за "русский мир"Читать статью
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Соня
Дима малочик ты кдк самая харошая групаЧитать статью
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Яша
Юсиф Эйвазов,Анна Нетребко,Владимир Спиваков...известные личности...но почему к ним липнут малоизвестные подонки типа бериных...какая педерастическая мафия их поддерживает собственно?!Читать статью
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Зиновий
Как стыдно для Нетребко и Юсифа....иметь дело на своих гастролях с торговцами маленьких девочек бериными,мультисексуалами и по большому счёту педофилами...а…Читать статью
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Кирил
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