Алтайский Роспотребнадзор рассказал, как правильно есть и покупать блины

mavit
Автор: mavit Февраль 16, 2018 05:45

Алтайский Роспотребнадзор рассказал, как правильно есть и покупать блины

Алтайский Роспотребнадзор рассказал, как правильно есть и покупать блины

Продолжается Масленичная неделя и уже совсем близко кульминация – проводы Масленицы, когда по всем районам Барнаула, селам и городам Алтайского края пройдут массовые гуляния, ярмарки с конкурсами и угощениями. А на этот праздник самое распространенное угощение – это, конечно, блины! Как избежать пищевых отравлений и на что обратить внимание при приготовлении блинов, рассказали в Управлении Роспотребнадзора по Алтайскому краю.

Как выглядят правильные блины?

  • блинчики должны быть примерно одинакового размера;
  • плотно свернутые;
  • цвет блинов может колебаться от кремового до слегка коричневого.

Как выбрать и съесть правильный блин на улице?

  • присмотритесь к условиям реализации продукции: соблюдаются ли правила гигиены продавцом;
  • в чистоте ли содержится место продажи;
  • соблюдаются ли условия хранения начинок и прочих ингредиентов.
  • прежде, чем есть блин на улице, обработайте руки гигиеническими салфетками.
  • не переедайте и не запивайте блины алкогольными напитками.

Куда смотреть и где читать?

Если вы решили не печь блины, а купить их в торговой точке, то, прежде всего, нужно обратить внимание на внешний вид продукции, условия хранения и сроки годности. На этикетке должны быть напечатаны:

  • полное наименование продукции (например, «блины с мясным фаршем»);
  • состав (как блинов, так и начинки. Например, в идеале они должны быть изготовлены из муки, молока и куриных яиц. Впрочем, использование в составе блинов сухого молока, яичного порошка и растительного белка не запрещено);
  • дата изготовления;
  • срок годности;
  • условия хранения;
  • наименование и место нахождения изготовителя;
  • показатели пищевой ценности;
  • сведения о наличии в пищевой продукции компонентов, полученных с применением ГМО;
  • единый знак обращения продукции на рынке государств — членов Евразийского экономического союза.

 

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mavit
Автор: mavit Февраль 16, 2018 05:45
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