Алтайский Роспотребнадзор рассказал, как правильно есть и покупать блины

Продолжается Масленичная неделя и уже совсем близко кульминация – проводы Масленицы, когда по всем районам Барнаула, селам и городам Алтайского края пройдут массовые гуляния, ярмарки с конкурсами и угощениями. А на этот праздник самое распространенное угощение – это, конечно, блины! Как избежать пищевых отравлений и на что обратить внимание при приготовлении блинов, рассказали в Управлении Роспотребнадзора по Алтайскому краю.

Как выглядят правильные блины?

блинчики должны быть примерно одинакового размера;

плотно свернутые;

цвет блинов может колебаться от кремового до слегка коричневого.

Как выбрать и съесть правильный блин на улице?

присмотритесь к условиям реализации продукции: соблюдаются ли правила гигиены продавцом;

в чистоте ли содержится место продажи;

соблюдаются ли условия хранения начинок и прочих ингредиентов.

прежде, чем есть блин на улице, обработайте руки гигиеническими салфетками.

не переедайте и не запивайте блины алкогольными напитками.

Куда смотреть и где читать?

Если вы решили не печь блины, а купить их в торговой точке, то, прежде всего, нужно обратить внимание на внешний вид продукции, условия хранения и сроки годности. На этикетке должны быть напечатаны:

полное наименование продукции (например, «блины с мясным фаршем»);

состав (как блинов, так и начинки. Например, в идеале они должны быть изготовлены из муки, молока и куриных яиц. Впрочем, использование в составе блинов сухого молока, яичного порошка и растительного белка не запрещено);

дата изготовления;

срок годности;

условия хранения;

наименование и место нахождения изготовителя;

показатели пищевой ценности;

сведения о наличии в пищевой продукции компонентов, полученных с применением ГМО;

единый знак обращения продукции на рынке государств — членов Евразийского экономического союза.