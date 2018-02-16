Алтайский Роспотребнадзор рассказал, как правильно есть и покупать блины
Продолжается Масленичная неделя и уже совсем близко кульминация – проводы Масленицы, когда по всем районам Барнаула, селам и городам Алтайского края пройдут массовые гуляния, ярмарки с конкурсами и угощениями. А на этот праздник самое распространенное угощение – это, конечно, блины! Как избежать пищевых отравлений и на что обратить внимание при приготовлении блинов, рассказали в Управлении Роспотребнадзора по Алтайскому краю.
Как выглядят правильные блины?
- блинчики должны быть примерно одинакового размера;
- плотно свернутые;
- цвет блинов может колебаться от кремового до слегка коричневого.
Как выбрать и съесть правильный блин на улице?
- присмотритесь к условиям реализации продукции: соблюдаются ли правила гигиены продавцом;
- в чистоте ли содержится место продажи;
- соблюдаются ли условия хранения начинок и прочих ингредиентов.
- прежде, чем есть блин на улице, обработайте руки гигиеническими салфетками.
- не переедайте и не запивайте блины алкогольными напитками.
Куда смотреть и где читать?
Если вы решили не печь блины, а купить их в торговой точке, то, прежде всего, нужно обратить внимание на внешний вид продукции, условия хранения и сроки годности. На этикетке должны быть напечатаны:
- полное наименование продукции (например, «блины с мясным фаршем»);
- состав (как блинов, так и начинки. Например, в идеале они должны быть изготовлены из муки, молока и куриных яиц. Впрочем, использование в составе блинов сухого молока, яичного порошка и растительного белка не запрещено);
- дата изготовления;
- срок годности;
- условия хранения;
- наименование и место нахождения изготовителя;
- показатели пищевой ценности;
- сведения о наличии в пищевой продукции компонентов, полученных с применением ГМО;
- единый знак обращения продукции на рынке государств — членов Евразийского экономического союза.
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