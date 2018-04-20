Алтайский краевой театр драмы имени В. М. Шукшина к началу мая готовит две новые постановки.
На экспериментальной сцене театра 3, 4 и 8 мая пройдет премьера спектакля «Одухотворенные люди» по рассказу Андрея Платонова, приуроченная ко Дню Победы. Историю подвига и самопожертвования ставят режиссеры Сергей и Анна Вахрамеевы. Большинство ролей играют их бывшие выпускники, окончившие в разные годы институт культуры.
А 15 мая на основной сцене покажут «Бесприданницу» по Островскому в постановке Максима Астафьева. Для нашего театра это особый материал – «Бесприданница» шла на его сцене в первом сезоне в 1921 году.
КАРПОВА
Любовь
В Барнауле проходит выставка «Палитра Горной Колывани»
Новую версию драмы «А зори здесь тихие…» представит Театр музкомедии
Алтайский театр драмы готовит две новые постановки
Посмотреть все материалы автора
Читайте также
Нет комментариев
Оставить комментарий
Новости
Комментарии
-
Тимур
Отличная статья!Читать статью
-
Stroitelstvo.Guru
В инновационной стратегии развития города Бийска как наукограда наряду с оборонным центром и полюсом нанотехнологий, одним из полюсов роста является…Читать статью
-
Сергей
Спасибо! Очень познавательная статья про окна. Фирма толковая, позвонил по общался с менеджером.Читать статью
-
hacker
Бесплатный Play МаркетеЧитать статью
-
Надежда
Вчера нанесли на стену. Честно говоря, очень боялись большого веса и ширины полотна... Но... Как-то все гладко прошло. Как раз…Читать статью
Стань первым, то выскажет свое мнение относительно этой статьи.Оставить комментарий