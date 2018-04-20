Алтайский театр драмы готовит две новые постановки

mavit
Автор: mavit Апрель 20, 2018 05:45

Алтайский театр драмы готовит две новые постановки

Алтайский театр драмы готовит две новые постановки

Алтайский краевой театр драмы имени В. М. Шукшина к началу мая готовит две новые постановки.

На экспериментальной сцене театра 3, 4 и 8 мая пройдет премьера спектакля «Одухотворенные люди» по рассказу Андрея Платонова, приуроченная ко Дню Победы. Историю подвига и самопожертвования ставят режиссеры Сергей и Анна Вахрамеевы. Большинство ролей играют их бывшие выпускники, окончившие в разные годы институт культуры.

А 15 мая на основной сцене покажут «Бесприданницу» по Островскому в постановке Максима Астафьева. Для нашего театра это особый материал – «Бесприданница» шла на его сцене в первом сезоне в 1921 году.

КАРПОВА
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Алтайский театр драмы готовит две новые постановки

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Автор: mavit Апрель 20, 2018 05:45
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