Алтайский театр музкомедии поставит спектакль в Южной Корее

Артисты Алтайского театра музыкальной комедии собирается поехать на Международный музыкальный фестиваль в южнокорейский город Тэгу. Кстати, в прошлом году театр при полном аншлаге ставил спектакль «Ромео и Джульетта» в Турции.

В театре получили приглашение от организаторов XII Международного музыкального фестиваля, который в Азии считается крупнейшей площадкой для показа музыкальных спектаклей. Каждый год на этом грандиозном мероприятии ставят лучшие местные и зарубежные мюзиклы.

Теперь наш театр поставит «Ромео и Джульетту» в Южной Корее. Представление назначено на 29,30 июня и 1 июля, рассказывают в музкомедии.