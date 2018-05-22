Алтайский театр музкомедии поставит спектакль в Южной Корее

mavit
Автор: mavit Май 22, 2018 17:45

Алтайский театр музкомедии поставит спектакль в Южной Корее

Алтайский театр музкомедии поставит спектакль в Южной Корее

Артисты Алтайского театра музыкальной комедии собирается поехать на Международный музыкальный фестиваль в южнокорейский город Тэгу. Кстати, в прошлом году театр при полном аншлаге ставил спектакль «Ромео и Джульетта» в Турции.

В театре получили приглашение от организаторов XII Международного музыкального фестиваля, который в Азии считается крупнейшей площадкой для показа музыкальных спектаклей. Каждый год на этом грандиозном мероприятии ставят лучшие местные и зарубежные мюзиклы.

Теперь наш театр поставит «Ромео и Джульетту» в Южной Корее. Представление назначено на 29,30 июня и 1 июля, рассказывают в музкомедии.  

 

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mavit
Автор: mavit Май 22, 2018 17:45
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