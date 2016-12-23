Американская актриса Жа Жа Габор скончалась на 100-м году жизни

Актриса умерла в своем особняке, который расположен в Калифорнии

Знаменитая актриса Жа Жа Габор скончалась на 100-м году жизни в своем особняке в районе Бель-Эйр (штат Калифорния). Об этом пишет ТАСС.

Как сообщает издание, у Габор остановилось сердце. В феврале актриса отметила бы свой вековой юбилей.

Напомним, Габор в 1958 году получила премию «Золотой глобус». Зрители помнят ее по таким фильмам, как «Мулен Руж», «Три истории любви», «Лили» и «Серенада большой любви».

