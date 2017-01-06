Американская киноакадемия начала отбор номинантов на Оскар

Проголосовать имеют право более шести тысяч академиков
Голосование за будущих номинантов Оскара начала Американская академия киноискусств. Ее членам, коих более шести тысяч, начали рассылать бюллетени для голосования. Подробности сообщает ТАСС.
Заполненные бюллетени до 13 января возвращаются в международную аудиторско-консалтинговую фирму PricewaterhouseCoopers. Именно эта компания ведет подсчет голосов с 1934 года. Ее сотрудники проверят, чтобы никто из академиков не получил пустой конверт или два бюллетеня.
Претенденты на Оскар станут известны 24 января.
Второй этап начнется 13 февраля, сор бюллетеней завершится 21 февраля. К 26 февраля аудиторы подсчитают голоса киноакадемиков. В этот день пройдет 89-ая по счету церемония вручения наград Американской академии киноискусств.
В числе номинантов может оказаться и российская картина — «Рай» Андрея Кончаловского.
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Николай
Это, же надо обладать такой интуицией, что бы сразу попасть туда,куда надо из тысячи видов выбрать самый удачный. при очень…Читать статью
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Наталья
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