Андрей Клепач дал прогноз развития экономики России на ближайшие годы

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В первый день работы Зимней зерновой конференции, которая проходит в Белокурихе, заместитель председателя Внешэкономбанка Андрей Клепач рассказал журналистам об основных тенденциях макроэкономики.

— Каковы меры стимулирования экономики, необходимые регионам России?

— У большинства регионов нет избыточных доходов, им следует сбалансировать свои бюджеты и выполнить социальные обязательства в соответствии с Указом президента. Есть много проблем, связанных с дорожным строительством, коммунальным хозяйством, на которые тоже требуются средства.

— Каковы способы выхода из ситуации по снижению цен на зерно для Сибири, и в частности Алтайского края? Возможно, есть удачные примеры других стран.

— Цены падают из-за большого урожая и внушительных остатков зерна, не реализованных год назад. В случае, если урожай 2018 года будет низким, цены начнут подниматься. Также требуется увеличивать экспортные поставки. Несмотря на некоторый рост экспортных поставок в Алтайском крае, Омской и Новосибирской областях, эти регионы не относятся к крупным экспортерам.

Нужно восстанавливать субсидирование грузоперевозок зерна, чтобы сделать экспортные поставки более экономически выгодными. Второй аспект – это интервенции, которые может проводить государство.

— Какая отрасль народного хозяйства станет драйвером российской экономики в ближайшие годы?

— Главным фактором экспорта и доходов остается нефтегазовая отрасль. Рост показателей сельского хозяйства в этом году замедлится, но все же сохранит положительные тенденции.

Следует серьезно корректировать настройки выделения инвестиций. Часть животноводческих комплексов, на которые выделялись средства, обанкротились. Наблюдается перепроизводство свинины и птицы на внутреннем рынке. Работа на экспорт требует долгой подготовки, это связано с получением соответствующих сертификатов качества. Улучшается ситуация с семенами, в том числе с элитными. В этом смысле у наших семеноводческих предприятий большой потенциал. Пока о брендах говорить рано, но работу вести в этом направлении нужно.

— В последнее время в России развиваются и процветают агрохолдинги, в том числе и с господдержкой. Сохранится ли эта тенденция в последующие годы?

— По сравнению с Западом, у нас их не так много, и в них не так хорошо развита кооперация. Кооперативный масложировой союз в 19 веке насчитывал более 200 тысяч производителей, которые экспортировали масло в Англию, Голландию. Им принадлежали маслоперерабатывающие заводы, сыроварни. У нас в этом смысле все еще впереди.

По мнению Николая Клепача, XI Зимняя зерновая конференция как всегда проходит на высоком профессиональном уровне.

«С точки зрения повестки дня она меняется, раньше было много вопросов о тарифах, железнодорожных перевозках. Сейчас мы уже можем говорить о результатах решений данных проблем. Здесь обсуждаются только актуальные вопросы», — считает он.

КОЧЕТЫГОВА

Татьяна

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