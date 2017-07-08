Андрей Ургант и Михаил Полицеймако попали в список сайта «Миротворец»

Артисты попали в список за «сознательное нарушение государственной границы Украины»
Отец популярного телеведущего Ивана Урганта актер Адрей Ургант попал в список украинского сайта «Миротворец». Также в этот список попали и актриса Мария Аронова и актер Михаил Полицеймако, пишет газета «Известия».
«Миротворец» включил их в свою базу данных за «сознательное нарушение государственной границы Украины» и «незаконную гастрольную деятельность».
Ранее в этом списке уже оказались российская певица Юлия Самойлова, актеры Дмитрий Харатьян и Михаил Боярский, исполнители Михаил Шуфутинский, Александр Маршал, Валерий Леонтьев, Стас Костюшкин, Вячеслав Малежик и даже знаменитый путешественник Федор Конюхов.
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Настя Маркова
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кристина
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Екатерина
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Алексей
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Елена
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