Андрей Ургант и Михаил Полицеймако попали в список сайта «Миротворец»

Александр
Автор: Александр Июль 8, 2017 05:46

Андрей Ургант и Михаил Полицеймако попали в список сайта «Миротворец»

Андрей Ургант и Михаил Полицеймако попали в список сайта "Миротворец"

Артисты попали в список за «сознательное нарушение государственной границы Украины»

Отец популярного телеведущего Ивана Урганта актер Адрей Ургант попал в список украинского сайта «Миротворец». Также в этот список попали и актриса Мария Аронова и актер Михаил Полицеймако, пишет газета «Известия».

«Миротворец» включил их в свою базу данных за «сознательное нарушение государственной границы Украины» и «незаконную гастрольную деятельность».

Ранее в этом списке уже оказались российская певица Юлия Самойлова, актеры Дмитрий Харатьян и Михаил Боярский, исполнители Михаил Шуфутинский, Александр Маршал, Валерий Леонтьев, Стас Костюшкин, Вячеслав Малежик и даже знаменитый путешественник Федор Конюхов.

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Александр
Автор: Александр Июль 8, 2017 05:46
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  • Настя Маркова

    Настя Маркова

    Федор приедет в Бийск?Или только в Барнаул?

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  • кристина

    кристина

    куда можно поступить после 9 ?

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  • Екатерина

    Екатерина

    Здравствуйте, дайте пожалуйста номер приёмной комиссии, я не прошла мед.комиссию, можно ли завтра приехать и подать документы?

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  • Алексей

    Алексей

    Можно ли поступить в училище после 9 класса без аттестата, т.е со справкой

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  • Елена

    Елена

    Мы были в с. Полеводка нам там очень понравилось и не чем там не пахнет

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