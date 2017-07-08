Андрей Ургант и Михаил Полицеймако попали в список сайта «Миротворец»

Артисты попали в список за «сознательное нарушение государственной границы Украины»

Отец популярного телеведущего Ивана Урганта актер Адрей Ургант попал в список украинского сайта «Миротворец». Также в этот список попали и актриса Мария Аронова и актер Михаил Полицеймако, пишет газета «Известия».

«Миротворец» включил их в свою базу данных за «сознательное нарушение государственной границы Украины» и «незаконную гастрольную деятельность».

Ранее в этом списке уже оказались российская певица Юлия Самойлова, актеры Дмитрий Харатьян и Михаил Боярский, исполнители Михаил Шуфутинский, Александр Маршал, Валерий Леонтьев, Стас Костюшкин, Вячеслав Малежик и даже знаменитый путешественник Федор Конюхов.