Андрей Звягинцев рассказал Amic.ru о «Нелюбви», Каннах и Дмитрии Киселеве

Российский режиссер приехал в Новосибирск со своей новой картиной



Пятый фильм Андрея Звягинцева — «Нелюбовь» — вышел в российский прокат 1 июня, сразу после 70-го Каннского кинофестиваля, где он получил престижный «Приз жюри». В разное время эту награду получали такие авторы, как Ингмар Бергман, Микеланджело Антониони, Федерико Феллини, Паоло Соррентино, который, к слову, назвал финал «Нелюбви» одним из лучших в истории мирового кино. Андрей Звягинцев не только самый известный российский режиссер последних 15 лет, но и самый успешный. Помимо «Приза жюри», Звягинцев получал «Золотого льва» Венецианского фестиваля, приз за сценарий в Каннах, «Золотой глобус» и еще несколько десятков престижных премий. 1 июня режиссер приехал в свой родной Новосибирск, где в кинотеатре «Победа» презентовал «Нелюбовь», а также провел несколько творческих встреч. Корреспондент Amic.ru вместе с другими журналистами встретился с Андреем Звягинцевым после премьеры и поговорил о творческих планах, цензуре и о том, как трактовать финальную сцену с забегом героини по беговой дорожке с надписью «Russia» на груди.

«Нелюбовь» — история отношений одной несчастливой семьи. Почему решили взяться за эту тему?

Истории сами к тебе приходят. Я несколько лет мечтал прийти к фильму, который рассказывал бы об отношениях внутри семьи, когда люди не находят понимания и разводятся. Ты иногда не можешь выразить словами истории, которые тебя беспокоят. Смотришь на происходящее со своими соотечественниками и не понимаешь, что с ними происходит. С этой агрессией, возгонкой милитаристского сознания, с делением на своих и чужих. Сколько можно возгонять на заокеанских врагов, друзей и соседей, сколько можно жить в этой атмосфере разобщения и ненависти?! Это копится в тебе, и в какой-то момент рождается история. Так и произошло с «Нелюбовью». Ты не выбираешь тему следующего фильма, ты просто живешь, и в какой-то момент тема сама тебя выбирает. Я не люблю сравнения с другими авторами, но если вы не видели «Сцены из супружеской жизни» Ингмара Бергмана, то посмотрите. Возможно, это самый гениальный его фильм. Оторваться от него невозможно. У меня была идея сделать что-то похожее. Мы обсуждали идею с моим соавтором, сценаристом Олегом Негиным. Продюсер Александр Роднянский знал об этих намерениях.

Как вы считаете, есть ли шанс у российского фильма получить «Золотую пальмовую ветвь» Каннского кинофестиваля, учитывая отношение к нам во всем мире?

У нас тоже рыльце в пушку. Я как раз говорю об этом в фильме. Все вокруг виноваты. Давайте лучше на себя посмотрим. Одна зрительница заявила, что нужно запретить таким людям, как главная героиня, рожать детей. Это портрет той самой нелюбви — такая реакция. Как же нужно относиться к людям, чтобы бросать такие заявления? Что касается призов, то члены жюри – Уилл Смит, Джессика Честейн и Педро Альмодовар — люди искусства, они заняты другими вещами и оценивают произведения не по тому, что они сделаны в России. Я убежден в этом. Понимаю, какой мир в своих картинах создает испанец Педро Альмодовар: он экзотический, экстремальный и оторванный от реальности. Картина, которая говорит о нынешней жизни, вряд ли стала для него откровением. А вот итальянец Паоло Соррентино мне сказал, что защищал только нашу картину. Он в одном из интервью сказал, что финал «Нелюбви» войдет в историю мирового кино. На вечеринке в Каннах он подошел ко мне и сказал, что с первых кадров он почувствовал архитектурное сооружение и знал с первых кадров, как эта вещь будет устроена. Я таких слов никогда не слышал, он так красиво сказал об этом. В конкурсной программе было 19 картин. Из них 12 не получили наград. Это большая победа. Великий фильм Бергмана «Седьмая печать», как и мы, получил «Приз жюри» — третью по значимости награду Канн. Этот приз также получал Микеланджело Антониони. Поэтому я не стал бы говорить тут о какой-то предвзятости. Искусство — универсальный язык.

Образ заброшенного дома идет лейтмотивом через весь фильм. Этот же прием был в «Елене» и «Левиафане». Вы сознательно выбрали эту метафору?

Над образом дома я долго ломал голову – отказаться или нет от этого эпизода. Меня он мучил тем, что отчасти повторяет сцену из предыдущего фильма, только в «Левиафане» разрушение дома, а здесь всего лишь ремонт. Но я сознательно его оставил, было трудно от него отказаться. Не потому, что это сквозная тема, и не потому, что мне хочется рассказать о каком-то разрушенном доме, обобщить этот образ до масштабов всей страны. Мы интерпретируем увиденное так, как мы того заслуживаем. Мы не можем увидеть ничего другого, кроме нашего собственного мира. Поэтому я всегда воздерживаюсь от комментариев по части чужих интерпретаций. Каждый смотрит на жизнь и видит в ней свои грани. И каждый прав. Так же и в произведении должно быть устроено, потому что в противном случае это будет плоская агитка и указующий перст – вот посмотрите, так жить нельзя. Понятно, что так жить нельзя. Но я не раздаю указаний.

Некоторые зрители и журналисты утверждают, что образ главной героини, которая пытается избавиться от своего сына, является ассоциацией с Россией. Насколько такая параллель корректна с вашей точки зрения?

Фильм является поводом для мысли. Каждый сам решает, как интерпретировать финал картины. У меня другие представления об этой истории. Совсем другие. Единственная эмоциональная цель – чтобы каждый зритель пришел домой и обнял своих близких. Это не приговор, не морализаторский тон, а просто призыв быть более чуткими к своим друзьям, соседям, близким, детям. Это работа от противного: ты видишь одну действительность, но жаждешь испытать другие чувства. Что касается надписи «Россия» в финальном кадре, то расскажу, откуда это взялось. Финал картины у нас происходит в феврале 2015 года. Это ровно год после Олимпийских игр в Сочи. Несколько лет назад было очень модно носить одежду с российской олимпийской символикой у совершенно разных людей, в том числе людей очень состоятельных. Бывало, летишь в самолете, особенно если это бизнес-класс, а тебя окружает чуть ли не целая сборная страны. При этом никакого отношения к спорту эти люди не имели. Другая метафизическая аллюзия – отсыл к гоголевской тройке. Она мчится, но никто не знает ответа на вопрос – куда.

Вы недавно говорили, что намерены сделать картину о Второй мировой войне. Учитывая, что каждый ваш фильм вызывает споры, не боитесь браться за такую сложную тему?

Да, есть желание деполитизировать этот аспект нашей истории. Мне было бы интересно рассказать о человеке, как он старается выжить в условиях тотального ужаса, потому что война – это ужас. Как он встраивается в эти обстоятельства, как он дышит. Этой теме много лет, сценарий был написан еще в 2008 году. Я стараюсь двигаться вне исторического контекста, меня острые темы мало волнуют, но они иногда оказываются острыми. Также есть еще два других сценария. В одном события происходят в 1015 году, это Киевская Русь, в центре сюжета воин из дружины князя Глеба, который после смерти князя становится монахом. Сценарий написан в 2014 году, и автор Олег Негин обещал не публиковать произведение, пока не снимем фильм. В другом сценарии события разворачиваются в 400 году н.э. на территории Древней Греции. Но все эти проекты очень дорогие, высокобюджетные. Поэтому их реализация пока непонятна. А может быть, что-то четвертое «выскочит».

После просмотра фильма многие зрители так и не поняли, что же случилось с мальчиком. Вы для себя как интерпретируете финал картины с судьбой мальчика?

Это или он, или не он (смеется). Меня меньше всего интересует судьба мальчика. Зритель привык, что в финале получает все ответы. Но дело-то не в этом. Дело в том, что происходит с самими персонажами и со зрителями. Вы представьте, что происходило бы с героями в реальном времени. Они получают приглашение на опознание за несколько часов до события и к моменту, рассказанному в эпизоде, уже прошли несколько кругов ада. Координатор позвонил героям и рассказал, что нужно пройти эту процедуру. Получив этот звонок, родители уже мысленно увидели мертвым своего ребенка. Поэтому не имеет значения. Тут история еще про то, что такие страшные потрясения обычно ни к чему людей не приводят. Но это уже не про судьбу мальчика. Для меня родители в конце раскаялись. Другое дело, что в конце видно, что они не поменялись, не осознали свои ошибки.

После приза за сценарий «Левиафана» на Каннском кинофестивале перед премьерой прошло больше полугода. За это время фильм успел появиться в интернете. «Нелюбовь» же выходит сразу после Каннского кинофестиваля. Почему было принято такое решение?

«Левиафан» выходил в российский прокат, потому что мы ждали, когда утихнут страсти вокруг картины. В итоге мы вышли в феврале 2015 года уже после «Оскара». Я не знаю, сработала ли стратегия продюсера, но за неделю до «Оскара» фильм выложили в сеть. Я не знаю, что было бы, если люди не посмотрели бы до официальной премьеры в кинотеатрах. Я заканчиваю картину, дальше в ее судьбе не участвую. Ни рекламой, ни постером, ни трейлером. Есть продюсер, который лучше меня это знает. В этот раз Александр Роднянский решил, что еще до Каннского кинофестиваля, невзирая на его результат, мы выйдем сразу на следующий день после его окончания в прокат. Мне кажется, это очень правильное решение. Это экономит средства на рекламу, потому что фильм достаточно широко освещали в СМИ и он на слуху.

Одним из лейтмотивов картины стала тема поиска ребенка и любви. Кажется, что вы впервые среди российских режиссеров сделали одними из ключевых героев поисковиков отряда «Лиза Алерт». Что вы знали о них до съемок фильма и помогали ли они вам при работе?

Один из журналистов мне сказал, что он увидел в эпизоде, где поисковики ищут мальчика, как на обломках империи ангелы в оранжевом ищут души и любовь. Мы, конечно, этого не имели в виду. Если бы не было поисковиков, то не родилась бы эта история. Все тридцать поисковиков, играющих в фильме, ходили на поиски пропавших людей по вызовам «Лизы Алерт». Все они знают, что это такое. И я вижу в этом движении начало нового государства, начало новой России. Меня сильно потрясла эта история предпринимателя Григория Сергеева, которому не хватило нескольких часов, чтобы спасти девочку Лизу. Он создал такое могучее движение. Посредине этой энтропии заниматься спасением чужой жизни — чистый героизм. «Лиза Алерт» не берет никаких денег вообще, это их позиция. У них нет госрегистрации, они абсолютно в этом смысле неуязвимы, но взаимодействуют с полицией и МЧС. И невероятно продуктивны.

О сценарии

Мы договорились, что Олег Негин будет писать сценарий только в глагольной форме: «Он подошел, он встал, она входит на кухню, держит бокал и так далее». Изначально он прислал мне синопсис на три страницы. Продюсер Александр Роднянский принял решение запустить проект в производство. Мы стали искать натуру, художник рисовал эскизы. Все это время Олег писал сценарий.

Об отсутствии финансовой поддержки «Нелюбви» со стороны Министерства культуры

Я рад, что нас не финансировал Минкульт, потому что эти деньги невозвратные. Я рад, что никто из зрителей в своих комментариях не будет бросать мне упреки, что я трачу их средства. Мы тратим другие деньги. Вообще, только «Левиафан» был снят при поддержке властей, что иронично. Например, с «Нелюбовью» нам помогли бельгийские режиссеры – братья Дарденн — двукратные лауреаты «Золотой пальмой ветви».

О соцсетях

Я не представлен нигде. Главная причина — я увлекающийся человек и боюсь просто потонуть в этой бездне. Кроме этого, я стараюсь не читать отзывы. «Левиафан» научил меня не слушать пустые слова, брошенные на ветер, анонимные и ничего не значащие, но больно ранящие. С этим трудно жить, поэтому я стараюсь не заглядывать туда. Я знаю, что делаю, поэтому не нужно читать неконструктивную злобу. Иногда до меня что-то долетает.

Про выпуск новостей с Дмитрием Киселевым в конце фильма

Там много кадров из «котла» в Дебальцево. Также мы делаем акцент на передаче Дмитрия Киселева. Мне нужна была некая пропагандистская икона. Он отлично подходит. Ведь смотреть на Киселева – это как на дерево смотреть. У меня уже несколько лет нет телевизора, поэтому я попросил редактора подобрать самые острые телесюжеты о противостоянии соседей. Я был в шоке, когда их посмотрел. Вырвал этот кусок, потому что это часть нашей реальности, а не из-за желания сделать политическое заявление. Хотя у меня к этому определенное отношение, но я старался этого не делать в фильме.

Про Новосибирск

В Новосибирске встречаюсь в основном со зрителями. Раз в три года — как фильм выходит. Пока нет других обстоятельств, которые бы меня сюда привели. Мама живет в Москве. Близкие люди есть, конечно, но что, я приеду к ним, сяду за стол, и о чем мы будем разговаривать? Для этого тем более есть WatsApp.

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