Анонс фильма-катастрофы «Пандора / Pandora»(2016)

Южнокорейский фильм-катастрофа со звучным названием «Пандора / Pandora»(2016) вышел на мировые экраны 7 декабря 2016 года, и вскоре ожидается на российских киноэкранах.

Южная Корея становится местом прохождения сильнейшего землетрясения, мощность которого достигала 6 магнитуд. Природа в тот ужасный день разгулялась не на шутку, и выместила на людях весь свой гнев. Пока землю лихорадило, рушились здания, рассыпались в пыль маленькие домики. Не удалось избежать ущерба и огромной атомной электростанции. На объекте случилось непредвиденное: вышла из строя вся система охлаждения реактора. Без снижения температуры ядро производственного процесса может запросто взорваться.

Но хуже всего тот факт, что авария спровоцировала утечку жидкостей, находящихся в непосредственной близости от радиоактивного ядра. Работники станции видели произошедшее несчастье, но побоялись ставить в известность начальника производства. Правда, когда об аварии стало известно всем, места свои потеряли уже правительственные деятели. Немало погон слетело и с плеч военных, ликвидировавших последствия стихийного бедствия. А жертв было колоссальное количество.

Корейцы остались без крыши над головой, а погибших насчитывалось несколько сотен. Многих не могли найти под завалами, и временно считали мертвыми. Пока зачищали территорию города, на АЭС кипели страсти. Спустя час после прекращения толчков охлаждение так и не возобновило работу, а об утечке ядовитых веществ узнали в управляющих кругах. Директор пришёл в ужас, но уже ничего не мог поделать с возникшей проблемой. Вода насыщалась ядом, а население никто и не собирался ставить в известность.

Оповещение о заражении водоема нужно было запустить в эфир сразу же после обнаружения трещины в емкостях. Но своевременные меры так и не были приняты, поэтому спасти положение уже не представлялось возможным. Оставалось лишь ликвидировать последствия. А вот результаты получились чудовищными! Люди, пившие отравленную воду, получили серьёзное радиоактивное заражение. Пострадали абсолютно все, и женщины, и дети. Но власти продолжали бездействовать. В конечном итоге, из центра управления пришёл приказ: закрыть пострадавший город, ограничив свободу жителей. Все коммуникации перекрыли, территорию огородили, и закрепили везде камеры слежения. По большому счёту, граждан зараженного населенного пункта оставили погибать от последствий аварии на АЭС.

Но ошибались те, кто надеялся на смирение со стороны напуганных корейцев. Они совсем не настроены сидеть сложа руки, и выходят на борьбу за собственные жизни. Главный герой, учёный с АЭС, намерен спасти свою семью, и ему не важно, какой будет цена свободы. Вооружившись подручными средствами, граждане вышли на блокированные улицы, приготовившись прокладывать дорогу через ряды военных.