Ансамбль «Маркелловы голоса» поздравит барнаульцев с Новым годом

Ансамбль Новосибирской государственной филармонии исполнит для барнаульцев современную классику и лучшую эстрадную музыку



Ансамбль Новосибирской государственной филармонии «Маркелловы голоса», который широко известен не только в России, но и далеко за ее пределами, выступит в Барнауле со своей праздничной программой «Новый год шагает по планете». Концерт пройдет 25 декабря в 18:00. Зрителей ждет современная классика и лучшая эстрадная музыка.

Этот ансамбль выступал на лучших концертных площадках России и Западной Европы. Основу репертуара составляют классическая музыка, современная классика, народный фольклор разных стран и редко исполняемые произведения доклассического периода: древняя русская духовная музыка, грузинские церковные песнопения и застольные песни, западноевропейская духовная музыка эпохи Возрождения и барокко. Большая часть произведений исполняется a capella.