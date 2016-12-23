Ансамбль «Маркелловы голоса» поздравит барнаульцев с Новым годом

Александр
Автор: Александр Декабрь 23, 2016 06:46

Ансамбль «Маркелловы голоса» поздравит барнаульцев с Новым годом

Ансамбль "Маркелловы голоса" поздравит барнаульцев с Новым годом

Ансамбль Новосибирской государственной филармонии исполнит для барнаульцев современную классику и лучшую эстрадную музыку
Ансамбль "Маркелловы голоса" поздравит барнаульцев с Новым годом

Ансамбль Новосибирской государственной филармонии «Маркелловы голоса», который широко известен не только в России, но и далеко за ее пределами, выступит в Барнауле со своей праздничной программой «Новый год шагает по планете». Концерт пройдет 25 декабря в 18:00. Зрителей ждет современная классика и лучшая эстрадная музыка.

Этот ансамбль выступал на лучших концертных площадках России и Западной Европы. Основу репертуара составляют классическая музыка, современная классика, народный фольклор разных стран и редко исполняемые произведения доклассического периода: древняя русская духовная музыка, грузинские церковные песнопения и застольные песни, западноевропейская духовная музыка эпохи Возрождения и барокко. Большая часть произведений исполняется a capella.

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Александр
Автор: Александр Декабрь 23, 2016 06:46
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