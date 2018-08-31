Античную керамику из музея Алтайского края выставят в Москве

Терракотовые статуэтки из фондов Художественного музея Алтайского края отреставрировали в Москве во Всероссийском художественном научно-реставрационном центре имени академика И.Э. Грабаря. Теперь они войдут в экспозицию выставки «Век ради вечного», которая посвящена 100-летию крупнейшего в России реставрационного центра.

В региональном управлении по культуре и архивному делу рассказали, что античную керамику из собрания художественного музея, являющуюся памятником античного искусства эллинистического периода (IV–III вв. до н.э), отреставрировали на средства краевого бюджета. В процессе реставрации предметам, имеющим осыпи терракоты и красочного покрытия, восполнены все утраты. Вещи прошли период наблюдения.

В экспозицию, на которой будут представлены предметы из алтайской коллекции, войдут более 70 экспонатов из 40 российских музеев, в разные годы прошедших реставрацию и атрибуцию в Центре Грабаря.

Справка

Танагрские статуэтки – это греческая мелкая пластика из терракоты (керамические неглазурованные изделия из цветной глины). Названы они по месту находок в некрополе городе Танагра в Беотии. Статуэтки входят в состав уникальной коллекции искусства древней Греции и Рима из 45-ти произведений (15 скульптур и 30 предметов декоративно-прикладного искусства), поступивших в музей в 1962 году из Государственного Эрмитажа. Четыре статуэтки, три женские и одна фигурка девочки, это наиболее распространенный тип древнегреческих терракотовых статуэток, изображения стоящих женщин и девушек, облаченных в длинные хитоны и гиматии, служивших прославлению простой женщины в будничной обстановке.