Артист с большой буквы: Георгий Обухов о сцене и драмтеатре Алтая

Александр
Автор: Александр Январь 9, 2017 11:46

Артист с большой буквы: Георгий Обухов о сцене и драмтеатре Алтая

Артист с большой буквы: Георгий Обухов о сцене и драмтеатре Алтая

Народный артист России, лауреат престижной премии «Золотая маска» Георгий Обухов рассказал о своей работе в театре
Артист с большой буквы: Георгий Обухов о сцене и драмтеатре Алтая

Если вы считаете, что выходить на сцену — не мешки ворочать, то вы ошибаетесь. Быть артистом — тяжелый труд: серьезные нагрузки, репетиции, занятия, вечерние и утренние спектакли, повторение ролей и заучивание новых. Страдаете, что у вас всего два выходных в неделю? Так вот, у артистов он один — понедельник, и то нет никакой гарантии, что на работу не вызовут. Праздников как таковых у актеров тоже нет. В новогодние каникулы в театре проходят елки, на майские — начинается программа, посвященная Дню победы, и так далее. На сцену выходят независимо от настроения и самочувствия. Больное горло, температура, боль в спине и прочее — не повод сидеть дома. Кто может знать об этом лучше, чем человек, отработавший на сцене драмы 54 года! Об актерской профессии мы поговорили с одним из старожилов театра – народным артистом России, лауреатом престижной премии «Золотая маска» Георгием Обуховым.

Будущий народный артист Георгий Обухов родился в Ростове-на -Дону, но судьба распорядилась так, что он приехал в Барнаул. Сейчас, по его наблюдениям, сложно уже сказать, какой из этих городов ему ближе — обе малые родины стали одинаково большими. Как рассказывает Георгий Тихонович, в детстве люди, его окружавшие, никакого отношения к театру не имели, на свой путь он ступил самостоятельно, увидев другую нерядовую жизнь. И с выбором не ошибся — посчастливилось встретить хороших педагогов, отличных людей и понимающую жену, тоже артистку. «Важно чувствовать себя нужным, это со мной и произошло. Мое желание работать встретило понимание тех режиссеров, которые здесь трудились», – объясняет Георгий Обухов. Театр для него — это способ существования с полной самоотдачей. А главное в работе – взаимность и зрительский отклик. Спектакли, по его мнению, должны быть созвучны тому, что происходит в жизни, тогда и люди в зале будут сопереживать.

«95 лет театру. Это возраст почтенный, солидный для театра и для человеческой жизни. Когда подумаю в связи с этой датой о своей творческой жизни, понимаю, что больше половины этого времени я работаю только здесь. Все виды искусства – все в театре. Нет у него начала и нет конца. Пусть он живет и будет нужен городу и людям. Хочу пожелать театру сохранить подлинность: человеческую, творческую и производственную», – заключает Георгий Тихонович.

Интересные истории о театре, работе цехов и воспоминания артистов вы можете почитать в нашем спецпроекте «За кулисами».

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Александр
Автор: Александр Январь 9, 2017 11:46
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