Артиста Владимира Этуша выписали из больницы

Александр
Автор: Александр Июль 8, 2017 19:45

Артиста Владимира Этуша выписали из больницы

Артиста Владимира Этуша выписали из больницы

Народный артист СССР был госпитализирован 26 июня

Народного артиста СССР Владимира Этуша выписали из НИИ имени Склифосовского в пятницу, 7 июля, пишет «Лента.ру».

Эту информацию изданию подтвердили в самом медицинском учреждении. Уже в сентябре Этуш приступит к работе в Театре имени Вахтангова.

Напомним, Владимира Этуша госпитализировали 26 июня. Он упал с лестницы. В больнице он сначала лежал в реанимации.

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Автор: Александр Июль 8, 2017 19:45
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  • Настя Маркова

    Настя Маркова

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  • кристина

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  • Екатерина

    Екатерина

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  • Алексей

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  • Елена

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