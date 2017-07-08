Артиста Владимира Этуша выписали из больницы

Народный артист СССР был госпитализирован 26 июня

Народного артиста СССР Владимира Этуша выписали из НИИ имени Склифосовского в пятницу, 7 июля, пишет «Лента.ру».

Эту информацию изданию подтвердили в самом медицинском учреждении. Уже в сентябре Этуш приступит к работе в Театре имени Вахтангова.

Напомним, Владимира Этуша госпитализировали 26 июня. Он упал с лестницы. В больнице он сначала лежал в реанимации.

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