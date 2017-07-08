Артиста Владимира Этуша выписали из больницы

Народный артист СССР был госпитализирован 26 июня
Народного артиста СССР Владимира Этуша выписали из НИИ имени Склифосовского в пятницу, 7 июля, пишет «Лента.ру».
Эту информацию изданию подтвердили в самом медицинском учреждении. Уже в сентябре Этуш приступит к работе в Театре имени Вахтангова.
Напомним, Владимира Этуша госпитализировали 26 июня. Он упал с лестницы. В больнице он сначала лежал в реанимации.
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Комментарии
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Настя Маркова
Федор приедет в Бийск?Или только в Барнаул?Читать статью
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кристина
куда можно поступить после 9 ?Читать статью
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Екатерина
Здравствуйте, дайте пожалуйста номер приёмной комиссии, я не прошла мед.комиссию, можно ли завтра приехать и подать документы?Читать статью
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Алексей
Можно ли поступить в училище после 9 класса без аттестата, т.е со справкойЧитать статью
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Елена
Мы были в с. Полеводка нам там очень понравилось и не чем там не пахнетЧитать статью
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