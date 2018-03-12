Артисты из Алтайского края выступят на открытии Паралимпиады в Пхенчхане

В пятницу, 9 марта, в Пхенчхане Республики Корея состоится открытие XII Паралимпийских игр. В ней примут участие артисты из Алтайского края. В Корею они вылетят уже в среду, 7 марта.

В адрес губернатора Алтайского края Александра Карлина пришло приглашение для наших артистов от губернатора олимпийской провинции Канвондо Чой Мун Суна. Концертные программы для спортсменов из зрителей со всего мира дадут ансамбль русской песни «Вечерки» и солисты ансамбля русского танца «Огоньки» из Государственной филармонии края, сообщает официальный сайт региона.

Паралимпиада 2018 будет проходить с 9 по 18 марта. В ней примет участие более 40 стран. Спортсмены из России выступят на Играх под нейтральным флагом.