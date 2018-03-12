Артисты из Алтайского края выступят на открытии Паралимпиады в Пхенчхане

mavit
Автор: mavit Март 12, 2018 23:45

Артисты из Алтайского края выступят на открытии Паралимпиады в Пхенчхане

Артисты из Алтайского края выступят на открытии Паралимпиады в Пхенчхане

В пятницу, 9 марта, в Пхенчхане Республики Корея состоится открытие XII Паралимпийских игр. В ней примут участие артисты из Алтайского края. В Корею они вылетят уже в среду, 7 марта.  

В адрес губернатора Алтайского края Александра Карлина пришло приглашение для наших артистов от губернатора олимпийской провинции Канвондо Чой Мун Суна. Концертные программы для спортсменов из зрителей со всего мира дадут ансамбль русской песни «Вечерки» и солисты ансамбля русского танца «Огоньки» из Государственной филармонии края, сообщает официальный сайт региона.

Паралимпиада 2018 будет проходить с 9 по 18 марта. В ней примет участие более 40 стран. Спортсмены из России выступят на Играх под нейтральным флагом.

 

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mavit
Автор: mavit Март 12, 2018 23:45
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  • Платон

    Платон

    а что это за мир "русский мир" ? есть Россия, есть русские и россияне а вот что за "русский мир"

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  • Соня

    Соня

    Дима малочик ты кдк самая харошая група

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  • Яша

    Яша

    Юсиф Эйвазов,Анна Нетребко,Владимир Спиваков...известные личности...но почему к ним липнут малоизвестные подонки типа бериных...какая педерастическая мафия их поддерживает собственно?!

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  • Зиновий

    Зиновий

    Как стыдно для Нетребко и Юсифа....иметь дело на своих гастролях с торговцами маленьких девочек бериными,мультисексуалами и по большому счёту педофилами...а…

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  • Кирил

    Кирил

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