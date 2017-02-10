Артисты «Рок-оперы» покажут в Барнауле «Иисус Христос – суперзвезда»

Александр
Автор: Александр Февраль 10, 2017 07:45

Артисты «Рок-оперы» покажут в Барнауле «Иисус Христос – суперзвезда»

Артисты "Рок-оперы" покажут в Барнауле "Иисус Христос – суперзвезда"

Санкт-Петербургский театр «Рок-опера» привезет в краевую столицу легендарный мюзикл
Артисты "Рок-оперы" покажут в Барнауле "Иисус Христос – суперзвезда"

В Барнауле в рамках большого гастрольного тура по городам Урала, Сибири и Дальнего Востока покажут нашумевший мюзикл  «Иисус Христос – суперзвезда».

Краевую столицу посетит санкт-петербургский театр «Рок-опера», репертуар которого славится своими лучшими постановками в России и за рубежом, такими как «Юнона и Авось», «Орфей и Эвридика», «Ромео и Джульетта», «Кентервильское привидение» и другими.

Как рассказали организаторы концерта, в составе театра народные артисты России, которые по сегодняшний день поражают своим вокальным и актерским мастерством. Рок-опера исполняется вживую. Театр славится полными залами и восхищением публики.

Зрителей ждет сочетание живого звука и искрометного света, костюмы от ведущих дизайнеров России, восхитительные декорации и великолепное мастерство актеров.

«Пластика и лаконичность – вот основные средства, создающие напряженную ткань спектакля. Эта опера о любви и предательстве, о противостоянии личности и толпы, о поиске ответов на вечные вопросы», – прокомментировали в концертно-театральном агентстве «Лига Арт».

Мюзикл пройдет в театре музкомедии 14 марта в 19:00.

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Александр
Автор: Александр Февраль 10, 2017 07:45
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